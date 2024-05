Poutine ordonne des exercices nucléaires aux frontières de la Russie en réponse à Macron

En réaction aux commentaires de dirigeants occidentaux, notamment ceux du président français Emmanuel Macron concernant l'éventuel déploiement de troupes de l'OTAN en Ukraine, le président russe Vladimir Poutine a ordonné aujourd'hui des exercices nucléaires, d'après le Kremlin. Depuis le début du conflit en Ukraine en février 2022, Vladimir Poutine a varié entre menaces explicites et sous-entendus quant à un éventuel recours à l'arme nucléaire.

Planifiés par le ministère russe de la Défense, ces exercices se concentreront sur l’emploi d’armes nucléaires tactiques, destinées à une utilisation sur le champ de bataille.

Le ministère soutient que ces manœuvres sont une réplique aux menaces occidentales. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a exprimé des critiques envers les intentions occidentales de déployer des troupes en Ukraine, les considérant comme une menace directe de confrontation avec les forces russes.

Dmitri Peskov a spécifiquement ciblé la « rhétorique très dangereuse » d’Emmanuel Macron ainsi que les positions de certains dirigeants britanniques et américains. Le président français avait estimé possible l’envoi de troupes en Ukraine si la Russie intensifiait son offensive et si Kiev le demandait, une proposition initialement faite en février qui avait suscité des réactions partagées parmi les alliés de l’Ukraine, bien que certains aient depuis adouci leur position face à l’escalade du conflit.

Les exercices ordonnés par Vladimir Poutine impliqueront des unités aériennes, maritimes et terrestres du district militaire Sud, qui est proche de l’Ukraine et inclut des régions revendiquées par Moscou. Les détails spécifiques sur la date, le lieu, le nombre de troupes et les équipements mobilisés n’ont pas été précisés.

La doctrine nucléaire russe autorise l’usage de l’arme atomique exclusivement en défense, en réponse à une attaque contre la Russie avec des armes de destruction massive ou en cas d’agression conventionnelle qui menace la survie de l’État.

Les armes nucléaires tactiques, conçues pour être employées directement sur le champ de bataille, servent à des objectifs tactiques précis et limités géographiquement tels que la victoire dans une bataille ou la destruction de cibles stratégiques et peuvent aussi fonctionner comme un avertissement avant l’emploi d’armes nucléaires stratégiques. Ces ogives tactiques ont une puissance variant de 1 à 100 kilotonnes, à comparer aux 12 à 15 kilotonnes de la bombe d’Hiroshima.