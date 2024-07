Plateau Caillou : Une marche citoyenne en opposition à la future Zac

Dans une ambiance bon enfant, les opposants à la future Zac Renaissance III ont chaussé leurs basket de randonnée afin d’arpenter le site du chantier. Le soleil et la chaleur matinale n’ont pas découragé les marcheurs qui ont pu prendre la mesure de la parcelle concernée. “On voudrait au moins une réunion avec les pouvoirs publics et la SEDRE. Respect demoun té”, s’agace un riverain. À ses côtés, nombreux sont ceux qui dénoncent l’opacité autour du chantier suite aux nombreux changements depuis les premières annonces.

Alors que certains s’approchent plus près des engins de chantier derrière les barrières grillagées, d’autres parcourent la vaste zone déjà défrichée. Pour l’instant, le chantier vient de démarrer et n’en est qu’au stade d’aménagement des accès. Le collectif voulait justement que les riverains et les habitants de l’île en général puissent se rendre compte sur place de l’ampleur des futurs travaux. Les commerces et les logements, sociaux et privés, seront livrés par phases jusqu’en 2035.

“C’est la dernière zone épargnée des bas de l’Ouest”

Avec une pétition qui a réussi à recueillir 15 000 signatures au moment de la marche, le collectif espère que ce soutien fera reculer la mairie et la SEDRE. “On veut sensibiliser les gens à cette portion de la savane qui va disparaître. Beaucoup de gens ne sont pas de la zone et nous voulons déjà leur montrer la valeur paysagère de cette zone. C’est un combat qui dépasse le quartier ou même la ville. Ici, on a une zone qui est une étendue qui représente un exutoire pour les gens. C’est un enjeu qui soulève de la colère chez une partie de la population. Nous avons conscience que des projets astronomiques ne peuvent plus se faire en ignorant toutes les informations qu’on a aujourd’hui concernant le climat, l’environnement et la biodiversité. Sans même parler de sa valeur patrimoniale. C’est la dernière zone épargnée des bas de l’Ouest”, dénonce Elie Payet, membre du collectif “Protege nout savane”.

Le collectif a réussi à rassembler divers soutiens politiques et associatifs depuis quelques semaines. “On fait un projet d’aménagement urbain, dont 1000 logements sociaux et 1000 non sociaux, mais il n’y a pas de mixité. Les logements sociaux sont pris entre le centre commercial de 16 000 m² que zot veut construire et les logements privés, qui ont vue sur la mer et la savane. Nou la bien vu ce ke lé en train de faire sur Mont Roquefeuil. Il y a aussi la question de l’imperméabilisation des sols et la gestion de l’eau pour alimenter ces nouveaux logements”, explique de son côté Martine Nourry, ex-candidate aux élections européennes sur la liste EELV et militante environnementale.

“Une nouvelle phase de dialogue citoyen sera menée dès la rentrée d’août 2024 avec les riverains”, selon la SEDRE

Devant la mobilisation du collectif, la SEDRE a répondu aux opposants via un communiqué envoyé ce vendredi aux rédactions de l’île tard dans la soirée. La société d’aménagement démine une partie des arguments de ses contradicteurs, notamment sur le grignotage des espaces naturels. “Ce joyau patrimonial est en effet protégé et le restera pour toujours. Zéro m² de cette savane ne sera touché (plus de 600Ha au total dont les 194 Ha de savane protégée au-dessus du Cap La Houssaye par le conservatoire du littoral)”.

La crise du logement sur la micro-région Ouest est particulièrement marquée. Pour la SEDRE, cette nouvelle extension doit permettre de poursuivre le développement d’une zone déjà urbanisée. “La ZAC 3 constitue ainsi le dernier jalon d’aménagement de ce secteur, qui va permettre de mieux structurer la zone de Plateau Caillou, de répondre aux besoins de logements du bassin de vie avec 2000 logements prévus selon un principe de mixité plus abouti par rapport aux 2 phases précédentes. 1800 familles sont en attente de logements sur Plateau Caillou (4800 au niveau de Saint-Paul). L’impact économique du projet va permettre de créer environ 3000 emplois. Il est prévu que ces travaux intègrent des heures d’insertion. Ainsi, les travaux actuellement en cours vont générer à eux seuls plus de 11.000 heures d’insertion”, poursuit la société d’aménagement. »

Le dialogue avec les riverains n’est pas rompu, mais aucune réunion n’est à l’ordre du jour. “Au moment où les travaux démarrent, une nouvelle phase de dialogue citoyen sera menée dès la rentrée d’août 2024 avec les riverains, et les habitants de Plateau Caillou et plus globalement de Saint-Paul, qui souhaitent être davantage associés à l’évolution de ce projet. La SEDRE poursuivra les échanges avec le collectif de riverains constitué et lui adressera la semaine prochaine un courrier en réponse à leur interpellation et aux différentes questions qui concernent notamment leur situation individuelle et leurs craintes quant à leurs habitations face à l’arrivée de ce projet d’intérêt général.”