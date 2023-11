Olivier Brecht visite la SAPMER pour évoquer les exportations de la filière agroalimentaire

Après avoir rencontré Huguette Bello hier, le ministre du Commerce extérieur, de l'Attractivité et des Français de l'étranger s'est rendu à la SAPMER afin de visiter les installations et d'évoquer l'avenir des exportations pour les entreprises réunionnaises.

En début du mois, la Société Anonyme de Pêche Maritime et de Ravitaillement (SAPMER) annonçait son départ de l’île Maurice après que les autorités mauriciennes ont drastiquement baissé ses quotas de pêche à hauteur de 60 %. L’entreprise réunionnaise va donc vendre trois thoniers afin d’assurer sa pérennité financière.

Un coup dur pour la SAPMER qui a forcément été abordé avec Olivier Brecht venu visiter les locaux ce jeudi. Lors de son passage à la Pyramide inversée hier, le ministre du Commerce extérieur évoquait son souhait « d’aider les entreprises à exporter les produits. Exporter, ça veut dire produire plus. Produire plus, ça veut dire plus de gens, des salaires plus élevés. C’est un rapport gagnant-gagnant pour tous.«

Malgré ce contrecoup, Olivier voulait rassurer les acteurs de la filière agroalimentaire réunionnaise tournés vers l’export.