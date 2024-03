Octroi de mer : La plateforme Ambition Réunion demande une audience au président de la Cour des Comptes

Suite à la publication du rapport "L’Octroi de Mer, une taxe à la croisée des chemins" par la Cour des Comptes le 5 mars dernier, le débat sur l'avenir de cette taxe et son impact sur le coût de la vie dans les territoires d'Outre-mer est plus que jamais d'actualité. À ce titre, la plateforme de gauche menée par Ericka Bareigts demande une audience à Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes. D'une part pour exprimer ses "inquiétudes" et d'autre part, lui présenter des propositions "pour une réforme en phase avec les réalités de notre territoire".

Suite à la publication du rapport « L’Octroi de Mer, une taxe à la croisée des chemins » par la Cour des Comptes le 5 mars dernier, le débat sur l’avenir de cette taxe et son impact sur le coût de la vie dans les territoires d’Outre-mer est plus que jamais d’actualité. À ce titre, la plateforme de gauche menée par Ericka Bareigts demande une audience à Pierre Moscovici, président de la Cour des Comptes. D’une part pour exprimer leurs « inquiétudes » et d’autre part, lui présenter des propositions « pour une réforme en phase avec les réalités de notre territoire ».

Pour la plateforme « Ambition Réunion » (Ericka Bareigts, Audrey Belim, Philippe Naillet, Olivier Hoarau, Geneviève Payet, Patrice Selly, Maurice Gironcel, Jacques Técher) il est nécessaire avant d’engager toute réforme, « de prendre le temps de mener des études d’impact exhaustives et rigoureuses ». En menant tout d’abord une étude « sur les conséquences pour la production locale » dans l’ensemble des territoires ultramarins, en particulier à La Réunion où comme le rappelle la plateforme, le BTP embauche 22.000 salariés. « Il s’agit d’autre part d’analyser l’impact effectif sur le pouvoir d’achat de nos concitoyens, dont le tiers vit en-dessous du seuil de pauvreté », poursuit la plateforme. Pour cette dernière, les associations de consommateurs ou encore l’Observatoire des prix, des marges et des revenus (OPMR) pourraient mener cette étude, qui doit comporter nécessairement aborder la question de la sécurisation des financements des collectivités locales. Financements dans dépendent en grande partie « les politiques publiques de solidarité à destination des plus fragiles », insistent les membres de la plateforme.

Cette dernière, qui dit adhérer à la philosophie de « co-construction des politiques publiques » mise en place par Pierre Moscovici, demande également à le rencontrer lors de sa venue à La Réunion. Ceci afin « d’exprimer toutes nos inquiétudes et vous faire part de nos propositions pour une réforme en phase avec les réalités de notre territoire ».

« Monsieur le Président, nous vous savons défenseur d’une méthode de coconstruction des politiques publiques et par conséquent de leur financement. Nous adhérons à cette philosophie et espérons pouvoir bientôt travailler de concert pour améliorer les outils à notre disposition au service de La Réunion », concluent les membres de la plateforme.