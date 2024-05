Météo : Encore des records de température battus dans le canal du Mozambique

La saison cyclonique est censée être achevée mais le passage meurtrier d'Hidaya sur le Kenya et la Tanzanie a rappelé qu'il fallait encore se montrer prudent. Dans le canal du Mozambique, le mercure a bien chauffé ce dimanche 5 mai sur l'archipel des Glorieuses, situé entre Madagascar et les Comores, où la température minimale a atteint 28,1° C., soit la plus haute jamais relevée pour un mois de mai. Et sur l'île de Juan de Nova, ce sont à la fois les records de température minimale (27,8° C) et maximale (33,3° C) qui ont été fixés pour un mois de mai.