Mayotte : Gérald Darmanin reporte sa visite pour cause de tempête dans l’Hexagone

Une tempête d’une ampleur exceptionnelle devrait toucher ce soir la côte atlantique de l’Hexagone. La Bretagne et la Normandie devraient subir de fortes rafales de vent, des vagues submersion et pourraient connaitre une épisode d’inondation. Pour cette raison, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a différé la visite qu’il devait rendre aujourd’hui et demain à Mayotte sur fond de crise de l’eau.

C’est le ministre des Outre-mer, Philippe Vigier qui se rendra seul sur l’île aux parfums pour travailler sur la question du déficit en eau qui frappe nos voisins de l’île hippocampe. « Il effectuera un point d’étape dans la gestion de la crise de l’eau, après l’annonce d’un plan d’urgence et de mesures à moyen et long terme pour garantir l’accès à l’eau, en quantité suffisante et de qualité pour les Mahorais » indiquent les services de l’État qui communiquent le programme de visite suivant :

Le Programme :

Mercredi 1er novembre, Philippe Vigier s’exprimera au Congrès de la Fédération des Conseils de Parents d’élèves (FCPE) afin de rappeler l’engagement de l’État dans le renforcement de la sécurité des établissements scolaires. Le ministre visitera ensuite des chantiers de réhabilitation des infrastructures d’eau ainsi qu’un dispositif de container-cuve destiné à fournir de l’eau potable à la population.

Le jeudi 2 novembre, le ministre se rendra au Port de Longoni pour assister aux opérations de chargement de camions en bouteilles d’eau pour les écoles primaires, à la présentation de la future base de vie des renforts de la sécurité civile et à une présentation de l’opération de collecte et de stockage des bouteilles en plastique usagées.

Première étape de la généralisation progressive de la distribution annoncée par la Première ministre, Mme Elisabeth BORNE, l’État organise la distribution de l’eau dans plusieurs écoles maternelles et élémentaires non raccordées au chemin de l’eau. Le ministre se rendra dans l’une d’entre elles afin d’échanger avec les élèves et le corps enseignant. À Koungou, il visitera la mairie incendiée en 2021.

Il se rendra par la suite dans un centre de vaccination pour évaluer les avancées de la campagne vaccinale en milieu scolaire. Le ministre conclura cette visite par une revue de projet relative aux investissements pour l’eau.