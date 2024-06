Manifestation contre la montée de l’extrême droite devant la préfecture

Ce samedi 15 juin, entre 200 et 300 manifestants se sont rassemblés devant la préfecture de La Réunion pour exprimer leur inquiétude et leur colère face à la montée de l’extrême droite, arrivée en tête aux dernières élections européennes. L’appel à manifester, relayé par l’Intersyndicale composée de la CGTR, la FSU, le SAIPER, l’UNSA et Solidaires, a mobilisé citoyens, militants, syndicalistes et politiques, dont Huguette Bello et Karine Lebon.

Les manifestants et les syndicats ont appelé à un sursaut démocratique pour faire barrage à l’extrême droite et protéger les valeurs de la République. Cette mobilisation nationale vise à sensibiliser l’opinion publique et à unir les forces progressistes dans la lutte contre l’extrême droite.

Photos de Pierre Marchal :