Madagascar : Le Comité des Sages conteste les résultats électoraux et la « colonisation française »

Les "Raiamandreny Ara-drazana" (Comité des Sages) ont tenu une conférence de presse lundi et a annoncé déposer un recours contre l'élection d'Andry Rajoelina à la présidentielle. Ils rejettent aussi "la colonisation française et ses vils vassaux".

La réélection d’Andry Rajoelina dans un climat très tendu à Madagascar continue de provoquer l’ire de nombreux opposants. Le scrutin était très contesté et plusieurs candidats ont même appelé au boycott. La commission électorale malgache a pourtant confirmé la victoire du président en fin de semaine dernière.

Ce sont plus d’une dizaine de plaintes et de recours qui ont été déposés depuis par les candidats malheureux auprès de la Haute cour constitutionnelle. Le Comité des Sages, ou « Raiamandreny Ara-drazana » a aussi décidé de contester cette élection lors d’une conférence de presse ce lundi.

Le Comité des Sages dénonce aussi une ingérence française, selon Midi Madagasikara. « Madagascar appartient aux Malgaches et nous n’acceptons plus la colonisation française et ses vils vassaux« , ont-ils indiqué devant des banderoles .