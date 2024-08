L’inflation montre enfin des signes de ralentissement

Petite éclaircie en vue pour les ménages réunionnais. Après une baisse de 0,4% des prix en juin dernier, l’inflation se stabilise en juillet (+0,1%). Conséquence, sur un an les prix ont augmenté de 2,5% à La Réunion contre 2,5% au niveau national, rapport l’Insee dans son dernier indice des prix à la consommation.

Cette stabilité des prix s’expliquent par la baisse des produits alimentaires et de l’énergie le mois dernier. « En juillet, les tarifs de l’énergie baissent de nouveau (-0,6 %) après un recul de 1,8 % en juin (…) Les prix de l’alimentation baissent encore en juillet (-1 %), après -1,6 % en juin. Les prix de l’alimentation reculent pour le quatrième mois consécutif. Une fois encore, ce sont les prix des produits frais qui reculent nettement par rapport au mois précédent (-5,7 %). »

Une inflation portée par l’alimentation

En revanche, certains prix continuent d’augmenter en juillet. C’est le cas des services, notamment des prix des transports en aérien en forte hausse (+13,8%) en raison de la haute saison. Egalement concerné, les prix du tabac qui sont en hausse de 0,7% le mois dernier.

Sur un an, l’inflation est toujours portée par les prix des produits alimentaires. Ils augmentent de 3,3% contre 0,5% au niveau national. Même si l’Insee évoque un ralentissement, c’est avant tout la conséquence d’un retour progressif à la normale des prix des produits frais, qui avaient bondi de +53 % sur un an en février suite au passage du cyclone Belal ; en juillet, leur hausse sur un an atteint +7,9 %.