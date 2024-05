L’Esport Réunion : Rocket League au programme ce mercredi

Les premières épreuves de la nouvelle saison de L’Esport Réunion se déroulent actuellement. Après les combattants de Valorant le week-end dernier, ce sont aux pilotes de Rocket League de monter sur la pelouse ce mercredi.

La phase qualificative de L’Esport Réunion se déroule sur l’espace de trois tournois qui auront lieu les prochains mois. Chaque tournoi est divisé en une poule où chaque équipe s’affronte pour déterminer le classement de la phase à élimination directe. Les points obtenus au terme de chacune des trois sessions prévues serviront à positionner les équipes pour les play-off.

Début des hostilités ce mercredi vers 19h30 sur Twitch.

Session 1 terminée pour Valorant

Les joueurs de Valorant ont été les premiers à s’affronter lors du tournoi inaugural des play-ins.

No Fear s’est imposé et rafle déjà 1.000 points. NF Bushido s’est incliné en finale et obtient 800 points. Exhaust complète le podium et remporte 600 points qui compteront pour la qualification.

Legends termine 4e, devant La Meute E-Sport, MILS, NF Namektoys et Poney No Justu se classe sixième.