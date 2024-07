Les résultats du Bac à retrouver sur Zinfos974 dès 13h30

Les résultats de Baccalauréat général et technologique de l'Académie de La Réunion tomberont cet après-midi. Ils seront à retrouver sur le site dès 13h30

Ce lundi marque un grand jour pour les 11.902 candidats de l’Académie inscrits cette année au baccalauréat. Après plusieurs semaines d’attente, ils découvriront dès cet après-midi s’ils ont obtenu le précieux sésame qui leur ouvrira la porte des études supérieures, signifiant pour de nombreux lycéens un départ de l’île imminent, pour d’autres un soulagement et des vacances bien méritées avant la reprise de leur scolarité et pour d’autres encore, le début de la vie active.

L’an dernier, l’académie de La Réunion obtenait le score de 89,8% de réussite à l’examen, un taux en léger recul par rapport à 2022, avec 11.914 candidats. Cette année, les inscrits sont à peine 12 de moins et les résultats sont toujours aussi attendus. Les inscrits au baccalauréat général de la session 2024 sont 5 527 et représentent 46% des candidats de l’académie. Comme eux, les 2 817 au bac technologique (STMG, ST2S, STI2D, STL, STD2A, STAV, Hôtellerie) et les 3 721 candidats au bac professionnel doivent encore faire preuve d’un peu patience jusqu’à l’heure de la révélation des résultats aux examens.

Les résultats pour l’ensemble des filières seront à retrouver ce lundi à partir de 14h00 sur Zinfos974.

Pour les candidats qui ne seront pas admis mais qui obtiendront la possibilité de passer les épreuves de rattrapage, les oraux se dérouleront les 9 et 10 juillet prochains.