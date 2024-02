Les administrateurs rejettent le budget de l’Université de La Réunion

Au 26 février 2024, l’établissement d'enseignement supérieur et de recherche n’a toujours pas fait voter son budget pour l’année en cours. C’est la mise sous tutelle qui guette l’établissement public si la gouvernance ne se montre pas plus convaincante dans les prochaines semaines.

Les mois passent et l’affaire portant sur le vote du budget de l’Université de La Réunion prend un caractère de plus en plus urgent. L’établissement public risque la mise sous tutelle si une majorité ne se dessine pas dans les prochaines semaines pour valider le budget de l’exercice 2024.

L’établissement connaît des soubresauts depuis le dernier trimestre de l’année dernière. La tempête a commencé par la suspension rarissime d’un président d’université en la personne de Frédéric Miranville, suspendu à titre conservatoire pour une durée d’un an pour des faits supposés de harcèlement.

A la suite de cette décision historique, c’est le vice-président, le Dr Frédéric Moreau, qui a pris les rênes de l’établissement sans pour autant rassurer la communauté universitaire sur le plan financier.

La premier coup de semonce est venu du recteur en personne. Début décembre 2023, à l’issue de l’examen du projet de budget ficelé par la gouvernance de l’université, le recteur faisait part de son refus de donner son aval. Pierre-François Mourier mettait ainsi en doute la sincérité du budget, principe intangible qui régit les finances publiques. « Je ne suis pas en mesure de me prononcer définitivement sur le budget initial de l’exercice 2024, faute d’une trajectoire d’atterrissage claire pour l’exercice 2023 », écrivait-il à ce moment-là, à quelques jours d’un conseil d’administration qui sera finalement annulé à la dernière minute par Frédéric Moreau qui pressentait bien qu’il n’avait aucune chance de faire voter cette affaire fin 2023.

Les deux mois qui ont passé n’ont visiblement pas suffi pour peaufiner son projet de budget qui vient d’être rejeté par 17 voix, contre 15 « pour », ce lundi après-midi. Trois abstentions complètent le vote de cette affaire qui devra être de nouveau soumise aux administrateurs d’ici le 15 avril, faute de quoi l’établissement sera mis sous tutelle sur décision du ministre de l’Enseignement supérieur.