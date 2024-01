Le Collectif La Rivière 25e commune passe à l’action

Les défenseurs de la séparation entre Saint-Louis et la Rivière ont pris ce samedi leur bâton de pèlerin pour convaincre la population du bien-fondé de la création d'une 25è commune dans l'île.

Communiqué :

Ce samedi 27 janvier 2024, le collectif La Rivière 25e commune a lancé sa première action de terrain en allant à la rencontre des Rivièroise et des Rivièrois. En effet, en 2 heures de temps, entre 9H30 et 11H30, des membres du Collectif ont fait signer la pétition pour la création de la commune de La Rivière autour de la mairie et les commerces du centre.

Le Collectif a pu discuter avec de nombreux citoyens sur l’opportunité de la création de la commune de La Rivière. Ce temps d’échanges, de sensibilisation et de partage d’information était le bienvenu et a été accueilli très favorablement par la population.

Le débat citoyen que le Collectif souhaite réinstaurer prend forme. Le dialogue citoyen se poursuivra dans les prochaines semaines avec des campagnes de pétition dans les différents quartiers de La Rivière. Les Rivièroises et Rivièrois sont à la recherche d’une démocratie de proximité.

La création de la commune de La Rivière répond ainsi aux attentes de la population.

Pour Le Collectif,

Les co portes-paroles,

Yanis Fontaine & Sylvie Testud