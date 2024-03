Le Bouclier Qualité Prix intègre maintenant des pièces automobiles

Le nouveau Bouclier Qualité Prix vient d’être présenté par le préfet de La Réunion. Après l’intégration des produits de bricolage, ce sont maintenant quelques pièces automobiles et une prestation de réparation mécanique qui voit son prix maximum figé par les services de l’État et les sociétés privées.

Du côté des produits de consommation courante et notamment alimentaires, la préfecture assure avoir obtenu un maintien des prix malgré l’inflation. Jérôme Filippini indique cependant, après quatre ans sans hausse des prix sur les produits du BQP : « Je m’engage auprès des distributeurs que ça soit la dernière année avec une augmentation zéro. » Le prix du panier du BQP devrait donc augmenter en 2025.

Le BQP 2024 est composé à 65% de produits alimentaires. 40% sont des produits locaux, mais leur valeur est de 50% du panier complet.

Le BQP élargi aux pièces automobiles

Le Bouclier Qualité Prix Bricolage a été élargi et s’étend maintenant à 27 produits pour une somme de 293,10 euros.

Le BCP Automobile va concerner une prestation (la vidange moteur pour particulier segment B) ainsi que quatre produits. Le préfet de La Réunion concède : « c’est qu’un début mais, c’est quand même un progrès ! »

Pas de BQP sur le numérique

Jérôme Filippini explique que les négociations pour intégrer le numérique et la téléphonie au Bouclier Qualité Prix ont échoué. « On n’arrive pas à quelque chose de convaincant, mais on va continuer à travailler« , assure-t-il.

Le parapharmaceutique fait aussi partie des secteurs dans lesquels les services de l’État souhaitent travailler à l’avenir.

Plus d’efforts demandés par l’OPMR

L’Observatoire des prix, des marges et des revenus commente le nouveau BQP et félicite le travail de la préfecture et des services étatiques. L’OPMR souhaite cependant un agrandissement du nombre de produits dans le panier et une plus grande transparence des prix.

Le préfet lui-même a aussi déploré un manque de transparence sur la TVA appliquée à La Réunion.