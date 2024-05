La Russie préparerait des attaques à la bombe et des incendies en Europe

Le journal The Financial Times rapporte qu'un expert s'exprimant lors d'une conférence sur la sécurité en Allemagne, a évoqué une augmentation considérable du risque de sabotage avec un potentiel élevé de dommages. Selon les services de renseignement allemands et européens, la Russie orchestrerait prochainement une série d'opérations de sabotage en Europe, indifférente aux victimes civiles potentielles.