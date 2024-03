La plus grosse fusée du monde devrait s’écraser dans l’océan Indien ce jeudi

Toujours en phase de développement, la fusée réutilisable de SpaceX est prête pour de nouveaux tests. Le troisième essai de la plus grosse fusée de tous les temps est programmé pour ce jeudi 14 mars. Suite à la publication de l’autorisation de décollage de l’administration de l’aviation civile aux États-Unis (FAA), la fusée géante d’Elon Musk devrait décoller à 15h30 (heure Réunion) depuis le Boca Chica, dans le Texas. Si elle n’explose pas durant le vol comme ses deux prédécesseurs, le prototype de Starship devrait venir s’écraser dans l’océan Indien, peu après 17h (heure Réunion), soit après un vol d’une durée estimée à 90 minutes.

La société américaine spécialisée dans le domaine de l’astronautique et du vol spatial indique avoir fait le choix d’un amerrissage dans la zone plutôt qu’au large Hawaï, pour des raisons de sécurité et pour des besoins opérationnels : “Cette nouvelle trajectoire de vol nous permet d’essayer de nouvelles techniques, comme la combustion de moteurs dans l’espace, tout en maximisant la sécurité du public “, indiquait SpaceX le 5 mars dernier sur X. Le vaisseau devrait amerrir dans une zone délimitée de 6000 km en fonction du rallumage du moteur Raptor. Si le propulseur se rallume comme prévu, Starship tombera plus près de Madagascar, mais en cas de problème de redémarrage, la fusée s’échouera plutôt vers l’Australie.

Cet amerrissage, s’il est réussi, sera une première mondiale pour la plus grosse fusée du monde.

Depuis les deux premiers vols d’essais de respectivement 4 et 8 minutes réalisés en avril et novembre 2023, qui se sont achevés par des expositions en plein vol de la fusée d’Elon Musk, les deux parties du lanceur ont subi des modifications.

Ce nouvel essai devrait permettre d’effectuer de nouvelles démonstrations de force technologiques en plein vol, avec notamment une ascension des deux premiers étages de la fusée, l’ouverture et la fermeture de la porte de la charge utile en vol, la réalisation d’un transfert de carburant vers un étage supérieur, le premier redémarrage du moteur Raptor dans l’espace, ainsi qu’un retour contrôlé dans l’atmosphère de Starship.

Le décollage sera retransmis en direct sur le compte X de SpaceX et son site internet officiel.