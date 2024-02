La Clinique Durieux regrette une non-certification malgré « un score de satisfaction de plus de 90% »

Communiqué

Les établissements de la Clinique Durieux ont obtenu un score global de satisfaction aux attendus de plus de 90% dans le cadre de la certification « qualité des soins » de la Haute Autorité de Santé. Malgré ce score global, en progression depuis 2022, la non-certification des établissements a été décidée par la Haute Autorité de Santé.

La Direction et l’ensemble des équipes regrettent cette décision qui ne reflète pas les actions mises en place et l’engagement de tous et toutes pour améliorer la prise en charge des patients.

L’ensemble des points ayant conduit à cette décision de la HAS ont d’ores et déjà été adressés par un plan d’actions qui sera précisé et partagé à l’ARS d’ici 10 jours.

Comme souligné par l’ARS, cette décision de la HAS « ne remet pas en cause la sécurité des soins au sein de l’ensemble de l’établissement ».

Une visite d’inspection de l’ARS devrait d’ici 2 mois avoir lieu pour permettre, nous l’espérons, d’obtenir de la HAS une réévaluation anticipée

Le 15 février 2024, Le Tampon – La Haute Autorité de Santé a rendu public ce jour le rapport de certification sur la qualité de soins de nos deux établissements, la Clinique Durieux et le Centre d’hémodialyse MG Durieux, actant la décision d’une non-certification.

Nous regrettons fortement cette décision qui n’est en aucun cas le reflet de l’engagement de nos collaborateurs et praticiens et de la réalité vécue aujourd’hui par les patients au sein de nos établissements. Une réalité confirmée par le score obtenu par la clinique sur l’ensemble de l’évaluation :

· Un score global de satisfaction aux attendus de plus de 90% :

o Sur les éléments concernant le patient, nous obtenons 98% de conformité vs. 97% en 2022.

o Sur les éléments concernant les équipes de soins, nous obtenons 84% de conformité vs. 81% en 2022.

o Sur les éléments concernant l’établissement, nous obtenons une note de 89% de conformité vs. 78% en 2022.

· L’ensemble des critères impératifs sont au-dessus de 50% – dont 13 sur 15 au-dessus de 94% de conformité dont notamment – « la maîtrise de l’utilisation des médicaments à risque » à 100% et « la maîtrise du risque infectieux en appliquant les précautions adéquates, standard et complémentaires » par les équipes à 100% – et une amélioration constatée par les experts depuis 2022.

La qualité des soins, la sécurité et la prise en charge des patients sont et ont toujours été une priorité absolue pour l’ensemble des professionnels de l’établissement – direction, médecins, infirmiers et infirmières, aides-soignants et salariés. C’est cet engagement qui a permis une progression sur l’ensemble des critères de la certification depuis 2022.

Malgré ces excellents résultats, la décision de la HAS se fonde en particulier sur un point d’amélioration auquel nous sommes particulièrement attentifs et pour lequel nous avons d’ores et déjà apporté les corrections nécessaires. Malgré des efforts constatés au moment de l’inspection, en septembre 2023, le rapport nous invite en effet à bien utiliser les solutions hydroalcooliques, en remplacement de l’utilisation du savon, notamment pour pouvoir suivre précisément les quantités utilisées et leur conformité. Cette décision s’appuie également sur des améliorations à apporter sur la maitrise des traitements personnels des patients et sur l’amplification de l’acculturation et l’implication de tous dans la démarche qualité et sécurité des soins.

La direction de la Clinique, avec l’aide de l’ensemble des équipes, a d’ores et déjà mis en place les mesures correctives nécessaires et travaille en étroite collaboration avec l’Agence Régionale de Santé, qui nous a assuré de son soutien, et ses expertises régionales en matière de sécurité du circuite du médicament, d’hygiène hospitalière et de démarche d’amélioration de la sécurité et de la qualité des soins. D’ici 2 mois une inspection de notre établissement, par l’ARS, sera diligentée afin de confirmer l’impact de nos actions. Nous nous en réjouissons et nous espérons ensuite pouvoir obtenir une réévaluation de la Haute Autorité de Santé.

Nous comprenons que cette décision puisse soulever des questions. L’ensemble des professionnels de la Clinique se tient à la disposition des usagers pour répondre à leurs questions. Par ailleurs, et afin d’apporter des gages de nos actions et d’objectiver les améliorations mises en œuvre, nous avons déjà pris la décision de diligenter un audit externe qui sera conduit d’ici le mois de juin.