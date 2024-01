La CASUD active la cellule « CASUD ORSEC CYCLONE »

Le communiqué :

Crée sous l’impulsion du Président André Thien Ah Koon, afin de répondre rapidement aux besoins des administrés, la cellule « CASUD ORSEC CYCLONE » a été activée dès le passage en « pré-alerte jaune cyclonique » ce vendredi 12 janvier 2024.

Cette cellule composée de la Direction Générale des Services et des principaux responsables des services techniques (environnement, transports, eau, etc) et des pôles de proximité dans les communes du Tampon, de Saint-Joseph, de Saint-Philippe et de l’Entre-Deux est amenée à intervenir en renfort aux communes et à la population selon les besoins et à coordonner les transports publics, les collectes notamment des déchets verts, la gestion de l’alimentation en eau potable en cas de ruptures de canalisations, par exemple en opérant des reconnaissances et des interventions aériennes.