Jean-Hugues Ratenon « à la conquête de l’Est »

Jean-Hugues Ratenon a fait le plein ce vendredi à la salle Cocotier de Bras-Fusil à St-Benoit. Près de 350 militants et sympathisants du député de la 5e circonscription ont en effet assisté aux voeux du parlementaire, en présence notamment des maires de Saint-André et de la Plaine-des-Palmistes.

Dans un style détendu, oreillette, sur scène, Jean-Hugues Ratenon est revenu durant près de 45 minutes sur plusieurs thématiques à commencer par les dégâts du cyclone Belal dans l’île, qui a causé pour rappel le décès de trois sans-abris. « Trois personnes ont été abandonnées un soir de cyclone à La Réunion dans l’ignorance quasi-totale. Où est passée notre humanité, notre sensibilité ? Nous devons militer pour que notre société retrouve son humanité pour que ces trois personnes ne soient pas mortes pour rien », a tout d’abord lancé Jean-Hugues Ratenon.

Ce dernier n’a pas mâché ses mots envers le gouvernement dans sa gestion post-Belal. Dans son viseur : le gouvernement et en particulier le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, à qui il reproche d’être venu sans apporter de réponses concrètes, notamment sur l’état de catastrophe naturelle. « Darmanin est venu et nous a promis une déclaration d’état de catastrophe naturelle mais il a omis d’intégrer dans cet état de catastrophe naturelle tous les dégâts causés par les vents alors que nous sommes sur un cyclone », déplore Jean-Hugues Ratenon.

Localement, et tout en rendant un hommage appuyé aux agents d’EDF qui se sont démenés sur le terrain pour réparer les dégâts causés par Belal, le député de l’Est s’est montré critique envers la direction régionale de l’opérateur. « Je vise la gouvernance d’EDF et non pas les agents qui eux étaient sur le terrain avec peu de moyens. Mes critiques sont fondées car contrairement à ce que prétendent certains, des personnes se retrouvent encore sans électricité 12 jours après le passage de Belal. Il y a-t-il eu un manque anticipation ? Il n’y a plus de campagne d’élagage tout comme de révision des équipements vétustes comme les transformateurs ou les réseaux. Cela n’est pas normal et c’est ce qui nous a mis dans cette situation », peste le parlementaire insoumis, « au moment même où on nous annonce une hausse de 10% des tarifs pour la population ».

« La conquête de l’Est passera par les urnes »

Sur un plan plus politique, Jean-Hugues Ratenon a profité de ses voeux, qui avaient des airs de meeting, pour dresser un bilan de son action parlementaire à mi-mandat. « Nous nous épuisons à faire des rapports mais la Macronie bloque tout à travers des alliances contre-nature ou par des 49-3. Avec mon cabinet, nous avons rédigé plus de 642 amendements et 22 ont été approuvés en commission et dans l’hémicycle », tient-il à rappeler. Il reprend : « Mais les 49-3 ont tout balayé. Mon groupe parlementaire a proposé 105 propositions de loi notamment sur la garantie du droit au logement, la création d’un pôle public du médicament ou encore l’âge légal de départ à la retraite à 62 ans. Mais le gouvernement n’entend pas, n’entend rien ».

Avant de conclure, Jean-Hugues Ratenon a donné rendez-vous à la population de l’Est et assure qu’il sera au rendez-vous de 2026, d’une manière ou d’une autre, n’hésitant pas à parler de « conquête de l’Est ». « Je souhaite amplifier le contact avec les maires de la circonscription et j’irai encore plus vers la population, faire plus de porte-à-porte et voir leurs difficultés ». Et à ceux qui l’accusent de populisme, il rétorque que « populaire ne veut pas dire populiste ou simpliste mais être au cœur du peuple ». « Nous sommes dans une logique intercommunale que communale (…) Cela passe par un changement de comportement des élus même je le dis certains se comportent bien. Mais si certains élus continuent de bloquer le rééquilibrage de notre micro-région, la conquête de l’Est passera par les urnes », promet-il.