Ile Maurice : Des hommes cagoulés et armés interrompent une chanson de soutien à la paix lors d’un concert (Réactualisé)

Des incidents d'une exceptionnelle gravité se sont déroulés à l'ile Maurice samedi soir, à l'occasion d'un concert. Une trentaine d'hommes cagoulés, certains armés de sabres, ont fait irruption pour interrompre une chanson de soutien à la paix et à la tolérance suite notamment aux derniers événements survenus au Moyen Orient.

C’est le genre d’incident que le gouvernement mauricien n’aime pas voir étalé dans la presse. Ça pourrait faire fuir les touristes et nuire à l’image d’une île Maurice adepte du vivre-ensemble.

Samedi soir, les Hôtels Attitude avaient organisé un concert à la Citadelle à l’occasion de leur 15ᵉ anniversaire. Tout s’est déroulé dans la bonne humeur jusqu’à la fin du concert. Sauf que les organisateurs avaient envoyé par texto aux invités le texte d’une chanson qu’ils devaient apprendre, chanson lançant un appel à la paix et à la tolérance dans le monde.

Au moment où, une fois le concert fini, les organisateurs ont invité les spectateurs à monter sur scène pour interpréter la chansoon, une trentaine d’hommes cagoulés a fait irruption, certains armés de sabres. Des cris « Allah Akbar » ont été entendus.

D’après nos ionformations, les manifestants avaient préalablement contacté les organisateurs en leur demandant de ne pas interpréter ce qu’ils considéraient comme un chant pro-LGBT. Ce que les organisateurs ont refusé. D’où leur passage à l’acte, armés pour certains d’un sabre et de barres de fer, et arborant ostensiblement un drapeau palestinien.

Les organisateurs ont dû interrompre la chanson et des policiers anti-émeutes de la Special Supporting Unit (SSU) ont dû être dépêchés sur place pour mettre fin aux troubles.

Deux suspects ont été arrêtés le lendemain.

Devant des faits d’une telle gravité, on ne peut s’empêcher de faire le rapprochement avec les incidents survenus lors de la Marche des Fiertés il y a quelques années à Port Louis où déjà des manifestants islamistes armés et menés par le prédicateur Javec Meetoo avaient attaqué les manifestants qui défilaient dans le calme et la bonne humeur. Parmi les attaquants, plusieurs avaient fait la guerre en Syrie aux côtés de Daesh.

Au final, après les événements de ce samedi, 20 personnes ont été interpellées, dont deux policiers et le conseiller d’un ministre.