Grève au CHU : Pas d’avancée après la rencontre entre l’intersyndicale et la ministre Fadila Khattabi

La sénatrice Audrey Bélim s'est positionnée en soutien des grévistes du CHU et a assisté à leur rencontre ce jeudi avec la ministre du handicap Fadila Khattabi.

« La ministre n’a été qu’un relais, elle va transmettre les doléances à notre ministre Aurélien Rousseau ». À l’instar de ses camarades de l’intersyndicale, Frédéric Bâche (CGTR CHU) semble considérer que la rencontre organisée à la hâte, ce jeudi après-midi en préfecture, entre la ministre déléguée en charge des personnes handicapées Fadila Khattabi et des représentants de l’intersyndicale n’était qu’un simple exercice de communication.

« On nous a suggéré de la rencontrer, on a accepté de le faire pour qu’on ne puisse pas dire qu’on refuse le dialogue, mais on sait très bien que cela ne servira pas à grand-chose », confiait une syndicaliste de FO en attendant la sortie de la délégation.

La surprise est venue de la présence dans le salon de la préfecture de la sénatrice Audrey Bélim, qui s’est invitée dans les échanges avec la ministre et s’est clairement positionnée en soutien des grévistes. Selon nos informations, Audrey Bélim avait déjà rencontré les syndicats au CHU de Bellepierre la semaine dernière, une démarche accomplie aussi par le député Philippe Naillet.