Européennes: La continuité historique de Paul Vergès, « c’est le PCR qui l’assure »

Le Parti Communiste Réunionnais (PCR) a tenu un meeting mercredi à Sainte-Suzanne pour soutenir son candidat Ary Yée-Chong-Tchi-Kan, 13e sur la liste conduite par Léon Deffontaines (PCF) pour les élections européennes. Le PCR a rappelé l'importance de ne pas disperser les voix communistes et de continuer l'héritage de Paul Vergès.

Maurice Gironcel, secrétaire général du PCR, a exhorté les électeurs à se mobiliser massivement. « Il faut que dimanche, tous les communistes et ceux qui partagent nos idées se mobilisent pour voter Léon Deffontaines », a-t-il déclaré. Il a souligné que la liste comprenait non seulement des membres du PCR, mais aussi des représentants des partis communistes de Martinique et de Guadeloupe, ainsi que des syndicalistes.

Le leader du PCR a insisté sur le rôle crucial de l’Europe dans la vie quotidienne des Réunionnais, mentionnant notamment le soutien financier de l’Europe à la filière canne et le Fonds social européen (FSE). « Un vrai communiste ne peut que voter communiste. Ne dispersez pas vos voix », a-t-il martelé.

Julie Pontalba a quant à elle appelé à une Europe axée sur la paix « et non sur les profits ». « Les dirigeants actuels de l’Union européenne semblent avoir oublié les leçons du passé. Il est temps de mettre fin à cette orientation et de voter pour des représentants qui défendent la paix », a-t-elle déclaré.

« Pensez à Paul Vergès lorsque vous voterez dimanche »

Prenant sa suite, Ary Yée-Chong-Tchi-Kan a rappelé le 65e anniversaire de la création du PCR et l’importance de l’émancipation des départements d’outre-mer. Il a évoqué le rôle historique de Paul Vergès, « qui a contribué à la création des régions ultrapériphériques (RUP) ». « Ces régions reçoivent des financements spécifiques grâce à ce cadre, mais elles sont aujourd’hui menacées par une politique européenne de concurrence libre et non faussée », a-t-il averti. Ary Yée-Chong-Tchi-Kan prend pour exemple l’alignement des prix du sucre réunionnais sur le cours mondial, une décision prise en 2015 qui, selon lui, menace les planteurs locaux. Il a également dénoncé « l’inaction » des députés européens actuels pour défendre les intérêts des Réunionnais.

Le candidat a proposé de mettre en place un projet de développement pour La Réunion, sur 10, 15 ou 20 ans, en collaboration avec le PCF. Il a également plaidé pour la reconnaissance de l’État de Palestine, critiquant la position d’Emmanuel Macron sur le sujet.

Il a conclu en appelant à honorer l’héritage de Paul Vergès. « Pensez à Paul Vergès lorsque vous voterez dimanche. Cette continuité historique, c’est le PCR qui l’assure », a-t-il affirmé.