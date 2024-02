Européennes 2024 : Le Réunionnais Christophe Estève en 9e position sur la liste de Place Publique

Le communiqué :

Christophe Estève, le représentant réunionnais est en 9ème position.

La constitution de la liste des candidat·es Place publique pour les européennes a été amorcée en août 2023.

Le groupe de travail dédié à l’examen des candidatures et le conseil politique, présidé par Raphaël Glucksmann et Aurore Lalucq, sont arrivés au bout du processus de constitution de la liste des candidats et candidates qui représenteront Place publique aux élections européennes le 9 juin prochain.

Après un vote d’approbation de l’ordonnancement des 24 candidat·es retenus.es, 12 hommes et 12 femmes par les membres de l’assemblée générale de Place publique, la liste a recueilli 97% d’opinion favorable.

Dans l’hypothèse d’un accord d’union avec le parti socialiste, l’ensemble des adhérents, membres de l’assemblée (adhésion de plus de trois mois), seront à nouveau sollicités pour approuver cet accord.

Pour la Réunion, Christophe Estève, fondateur et premier référent de Place publique à la Réunion, coordinateur du groupe Outre-mer, a porté une candidature exigente pour permettre aux territoires ultramarins d’être pleinement impliqués dans cette campagne. Ces efforts ne sont pas restés vains car il obtient la cinquième place masculine et la neuvième sur l’ensemble de la liste. Ce qui représente une immense satisfaction pour notre groupe local.

Nous rentrons pleinement dans cette campagne des élections Européennes avec beaucoup d’enthousiasme, d’énergies, mais aussi de gravité face aux menaces qui pèsent sur notre continent.