Emmanuel Séraphin : “L’objectif est de créer un sentier le long du littoral de l’Ouest”

L’inauguration du sentier littoral de la forêt domaniale de l’Etang a été l’occasion pour le maire de Saint-Paul et président du TO de rappeler le projet de la collectivité de créer un sentier piéton et “cyclable là où c'est possible” sur les 57 km de côtes de l’Ouest.

Les travaux de valorisation de la forêt domaniale de l’Etang Saint-Paul sont désormais terminés, pour le plus grand bonheur des oiseaux et des promeneurs. Vieux de 10 ans, ce projet a été mené en partenariat entre l’ONF et le TO pour un coût de 3,8 millions d’euros.

Une large voie partagée sur l’ancienne voie ferrée permet aux cyclistes et aux promeneurs de traverser cet espace de 92 hectares sur près de 4 km. Les équipements ont été également revus pour satisfaire le maximum d’usagers. De nouveaux espaces de pique-nique, ou encore de nouveaux blocs sanitaires sont dorénavant à la disposition des passants. Les accès et les parkings ont aussi été modernisés pour faciliter l’accès, notamment pour les personnes en situation de handicap.

Un effort a surtout été fait pour valoriser l’histoire du lieu, avec une signalétique imaginée aussi pour expliquer la richesse de la biodiversité du site. “C’est le fruit d’un partenariat de 10 ans. Cette forêt est aussi le fruit du travail de l’homme, mais il faut aussi préserver la diversité. Nous avons tenté de concilier l’accueil du public et la nature. Nous avons aussi tenté de concilier les attentes des différentes catégories d’usagers, parfois opposées. Cette inauguration n’est qu’une première étape qui offre de belles perspectives pour le territoire”, explique Benoît Loussier, le directeur-général de l’ONF Réunion.

Un projet de sentier de 57 km

“Nous travaillons sur ce projet depuis 2013 afin de valoriser ce sentier et cette forêt qui est une zone Ramsar. Nous avons pensé ce sentier pour la population, le tourisme, mais aussi pour la faune et la flore, explique Emmanuel Séraphin, le président du TO, cela s’inscrit dans le projet plus ambitieux d’un sentier le long du littoral de la côte Ouest, de La Possession à Saint-Leu. Déjà 20 km ont été concrétisés, et 12,5 km sont prévus sur le secteur de Trois-Bassins”.

Ce sentier devra traverser des zones très diverses, des fronts de mer des centres-villes aux zones industrielles du Port en passant par les zones naturelles à partir de Saint-Paul. “L’objectif est d’en faire un sentier pédestre, et de le rendre cyclable là où c’est possible. Cela doit valoriser le patrimoine de l’Ouest, avec notamment les sites liés au chemin de fer ou l’ancienne tour Oméga. Une signalétique propre sera mise en place pour faire vivre ce sentier”, précise le maire de Saint-Paul. Pas de doute pour Emmanuel Séraphin, ce sentier va “changer le paysage de l’Ouest”.