Élections de la Chambre d’Agriculture : Les syndicats entrent dans la course

Tous les six ans, les électeurs (ressortissants de la MSA) sont invités à élire les membres des Chambres d’agriculture départementales, interdépartementales et de région.Les salariés de l’agriculture votent pour élire leurs représentants dans deux collèges salariés, ceux de la production agricole et ceux des groupements professionnels agricoles. Le scrutin aura lieu courant janvier 2025 et les syndicats locaux se lancent dans la campagne.

Les syndicats Jeunes Agriculteurs et FDSEA ont annoncé officiellement un candidat commun ce mercredi après-midi lors d’une conférence de presse donnée pour l’occasion sur le champ de Foire de Bras Panon. C’est Olivier Fontaine, l’actuel secrétaire de la Chambre d’Agriculture et ancien président du syndicat des Jeunes agriculteurs Réunion, qui sera la tête de liste de l’union des deux syndicats.

Du côté de l’UPNA, “On prépare notre” , indique le président du syndicat, Dominique Clain, qui sera, sans surprise, à la tête de celle-ci. La liste complète devrait être annoncée prochainement.

Pour la CGPER, le moment n’est pas opportun à l’annonce d’une candidature au vu de la situation financière délicate de la chambre verte. La situation économique de la chambre est une priorité, indique le président du syndicat.

“Il faut que le département, l’État et la région se prononcent clairement sur l’accompagnement de la chambre, sur la question des dettes sociales et sur la prise du portefeuille par la Région dans les années à venir. Quels projets peut on mettre en place dans ce contexte là ? On attend un état des lieux de la situation de la chambre et un réel accompagnement “, fait savoir Michel Moutama.