Cyclone Belal : Gérald Darmanin au chevet des sinistrés

Le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer sera à La Réunion pour quelques heures ce mercredi. Il ne réalisera que quatre arrêts lors de cette visite express organisée après le passage du cyclone Belal.

Gérald Darmanin atterrit mercredi matin à La Réunion. Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer se rend dans notre île pour constater les conséquences du passage du cyclone Belal sur le département. Une visite rapide qui ne durera qu’un peu plus d’une demi-journée et pour laquelle il a raté la conférence de presse de présentation du nouveau gouvernement par Emmanuel Macron.

Gérald Darmanin va commencer sa visite officielle au Tampon. Il se rendra sur l’exploitation d’un maraîcher du Tampon touchée par le passage du cyclone Belal.

Le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer va par la suite mettre le cap à l’Ouest pour rencontrer les sinistrés près de l’Etang Saint-Paul.

Une rencontre est ensuite prévue en préfecture avec les élus pour une réunion de travail.

Il terminera sa visite de terrain dans le quartier de La Montagne à Saint-Denis où il ira voir les sinistrés victimes de coupures de courant et d’électricité.

Enfin, Gérald Darmanin, venu pour une visite express après le passage du cyclone Belal, ne quittera pas La Réunion sans être passé sur les plateaux des journaux télévisés.