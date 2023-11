Covid-19 : Hausse des cas et hospitalisations à La Réunion

Communiqué de l’ARS

COVID-19 : Poursuite de la hausse du taux de positivité et des passages aux urgences. Hausse des hospitalisations après passage aux urgences.

Poursuite de la hausse du taux de positivité et des passages aux urgences. Hausse des hospitalisations après passage aux urgences. Grippe : La Réunion est en post-épidémie de grippe . Malgré une hausse modérée des indicateurs en S46 en comparaison à la S45, les indicateurs sont plutôt stables sur l’ensemble des trois dernières semaines.

. Malgré une hausse modérée des indicateurs en S46 en comparaison à la S45, les indicateurs sont plutôt stables sur l’ensemble des trois dernières semaines. Gastro-entérite : La Réunion est en épidémie de gastro-entérite. Les indicateurs étaient à la baisse aux urgences entre la S45 et la S46.

Les indicateurs étaient à la baisse aux urgences entre la S45 et la S46. Bronchiolite chez les moins de 2 ans : hausse lente et progressive des passages aux urgences depuis plusieurs semaines. Hausse du taux de positivité des VRS en S46.

Les autres indicateurs sanitaires restent à leurs niveaux de base.

Covid

Depuis la semaine 42,une reprise de la circulation virale de la COVID-19 à un niveau modéré est constatée. Depuis la mise en place de néo-sidep et de l’évolution de l’activité de dépistage,nous assistons à une hausse importante du taux de positivité (TP). Le TP pour la covid-19 est passé de 9% à 26% entre la S43 et la S46. Cette augmentation concerne toutes les classes d’âges. Pour ce qui est des passages aux urgences,29 passages avaient été recensés en S46vs14 en S45 et 5 en S44. Les hospitalisations après passages aux urgences ont également augmenté avec 14 hospitalisations en S46 contre 3 en S45 et 2 en S44. Il s’agit de niveaux jamais atteints depuis début juillet 2023.