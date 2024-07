Conducteurs sous stup et véhicules modifiés sous l’oeil des policiers de Saint-Denis

Dans la nuit de ce vendredi 19 au samedi 20 juillet 2024, une vingtaine d’agents de la Police Nationale de La Réunion ont été engagés sur un contrôle routier. Suite à des plaintes, l’objectif était de contrôler les usagers nocturnes de la RD41 route de la Montagne, et de verbaliser ceux utilisant cette voie dans des conditions nuisant la sécurité des circulations et la tranquillité des riverains.

A l’issue de ce contrôle impliquant la Brigade Motocycliste, la Brigade de Sécurité Routière et la Compagnie d’Intervention, 28 infractions ont été relevées dont sept délits.

Huit conducteurs ont été stoppés alors qu’ils circulaient dans les lacets en adoptant une vitesse inappropriée. Un scootériste a tenté de fuir le contrôle. Il s’avère qu’il avait consommé des stupéfiants. Le conducteur d’une Polo conduisait, lui, sans permis. Un fait commis en récidive.

Enfin, un scootériste chevauchant, avec un passager dépourvu de gants, un Yamaha T-Max, s’est fait remarquer en début de nuit sur le Boulevard Jean Jaurès par sa vive conduite. Après avoir stationné dans les rampes, il a été contrôlé plus tard dans la nuit. Il se trouve qu’il conduisait également sans permis, après avoir consommé des stupéfiants. De plus, son deux-roues était équipé d’un pneu arrière totalement lisse et d’un dispositif d’échappement modifié. Les trois véhicules ont été placés en fourrière aux frais des contrevenants.

« Au regard de l’activité constatée, ces actions de surveillance seront poursuivies », signale le commandement de la Police.