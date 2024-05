[Communiqué] Lancement de la Convention Citoyenne de la révision du SAR

Ce samedi 25 mai 2024, l’hémicycle du Conseil Régional a accueilli la séance inaugurale de la Convention Citoyenne du Schéma d’Aménagement Régional (SAR). Les 72 membres citoyens (60 titulaires et 12 suppléants) ont été accueillis par un discours de la Présidente du Conseil Régional, Huguette Bello, qui a exprimé sa volonté de placer les Réunionnaises et Réunionnais au centre de la réflexion pour l’avenir de La Réunion. »C’est un acte important de démocratie participative qui débute », a rappelé la Présidente de Région, »en installant cette Convention Citoyenne, nous sommes au rendez-vous de nos engagements, à la fois pour restaurer la confiance dans l’action publique et pour mieux prendre en compte les besoins et les attentes de la population dans les grandes décisions régionales » .

Qu’est-ce que le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) ?

Le Schéma d’Aménagement Régional (SAR) est le principal outil de planification à l’échelle de La Réunion. Il définit la stratégie d’aménagement du territoire à horizon 2050 et vise à harmoniser le développement économique, social et écologique de l’île. En fixant les orientations et les règles de développement pour les années à venir, le SAR s’impose aux documents de planification intercommunaux (SCoT) et communaux (PLU), garantissant ainsi une cohérence globale dans l’aménagement du territoire.

Qu’est-ce qu’une convention citoyenne ?

Une convention citoyenne permet à un groupe de citoyens de délibérer sur une question de politique publique. Dans le cadre de la révision du SAR, cette démarche vise à recueillir les propositions éclairées des Réunionnais pour que le futur SAR réponde davantage aux besoins des habitants.

La plénière de lancement de la Convention Citoyenne

Lors de cette plénière de lancement, les membres ont échangé avec Wilfrid Bertile, élu en charge de la révision du SAR, et Jean-Pierre Chabriat, élu délégué à l’enseignement supérieur, la recherche et la transition énergétique. Ces discussions ont permis de clarifier ce qu’est un SAR et de partager les ambitions de sa révision.

Amandine Ramaye, Vice-Présidente déléguée à la démocratie participative, a rappelé l’importance du processus démocratique dans lequel s’insère la Convention Citoyenne du SAR, 2e dispositif de participation citoyenne d’envergure organisé par la mandature après l’Assemblée Citoyenne des Mobilité (dans le cadre des États Généraux de la Mobilité) en 2023.

La séance institutionnelle s’est poursuivie par une formation interactive animée par des experts, abordant des thèmes essentiels pour l’aménagement du territoire, comme le changement climatique et ses impacts à La Réunion, l’étalement urbain et les modes d’habiter réunionnais.

À partir du 3 juin, les membres citoyens se rencontreront à trois reprises en plénières et travailleront en sous-groupes lors de 12 ateliers.

Début juillet 2024, leurs propositions seront présentées en plénière de clôture aux élus de la Région, puis publiées sur la plateforme du SAR : sar.regionreunion.com.

Ces dernières permettront d’éclairer les choix d’aménagement du Conseil régional qui seront intégrés dans le nouveau SAR, en vue d’un arrêt du projet en 2025 et d’une approbation en 2026.