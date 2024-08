[Communiqué] Circulation interdite de nuit sur la RN1 à Saint-Paul de lundi à jeudi

Sur la RN1 à Saint Paul, pour permettre la suite du chantier d’aménagement de mise en 2×3 voies, la circulation sera interdite les nuits du lundi 26 au jeudi 29 août inclus de 20h30 à 5h comme suit :

– dans le sens Nord/Sud entre l’échangeur de Cambaie et l’ouvrage d’art Etang Saint Paul les lundi 26 et mardi 27 août;

– dans le sens Sud/Nord entre les échangeurs de Cambaie et de Sacré Coeur les lundi 26 et mardi 27 août puis entre l’ouvrage d’art Etang Saint Paul et l’échangeur de Sacré Coeur les mercredi 28 et jeudi 29 août.

Les déviations se feront dans le sens Nord/Sud par l’échangeur de Cambaie, RD2 et RD4 et dans le sens inverse par l’échangeur de Savanna, RD4/RD2 puis RN7 Axe Mixte pour reprendre la RN1 par l’échangeur Sacré Coeur.