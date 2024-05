Cirest : Ratenon interpelle les élus et demande à Selly un changement de gouvernance

Jean-Hugues Ratenon ne cache pas ses préoccupations concernant la gestion de la Cirest et de la SPL Estival. Suite aux révélations du rapport provisoire de la Cour régionale des comptes, aux témoignages de l’intersyndicale et aux informations relayées par les médias, le député de la 5e circonscription juge la situation alarmante et demande à Patrice Selly, président de l'intercommunalité, un changement de gouvernance.

Pour rappel, selon le rapport de la CRC, une gestion inefficace, des recrutements inadaptés et des dépenses non contrôlées ont conduit la SPL Estival à un déficit de 3,2 millions d’euros en moins de trois ans. Un contexte jugé « inacceptable » par Jean-Hugues Ratenon, « qui met en péril la viabilité financière de nos institutions », tout en ébranlant « la confiance des citoyens envers leurs élus », écrit-il dans un courrier adressé aux élus communautaires.

Jean-Hugues Ratenon appelle les élus « à ne pas se rendre complices »

La Cirest a récemment voté un apport de 330.000 euros à la SPL Estival pour maintenir le service public de transport dans l’Est, tient à rappeler Jean-Hugues Ratenon. Ceci afin permettre à la société de poursuivre son activité et préserver l’emploi. Cependant, le député s’interroge sur les responsabilités des élus, les invitant à ne pas se rendre « complices de cette situation ». L’ex-PDG d’Estival avait été pour rappel écarté avant toute procédure judiciaire. Par conséquent, selon Jean-Hugues Ratenon, le président d’Estival par intérim, à savoir Patrice Selly, devrait également quitter son poste. De plus, les représentants de l’intercommunalité devraient exiger que le président de la Cirest remette son mandat aux votes des délégués communautaires, poursuit-il. « M. Patrice Selly doit assumer ses responsabilités et envisager de quitter ses fonctions pour restaurer la confiance et la transparence nécessaires au bon fonctionnement de nos institutions. Un changement de gouvernance est nécessaire pour protéger nos populations dans chacune de vos villes. »

Une demande réitérée dans un second courrier adressé directement à Patrice Selly. Jean-Hugues Ratenon rappelle que la transformation de la SEM en SPL avait été justifiée par le président de la Cirest comme un moyen d’améliorer la transparence et la gestion des fonds publics. Cependant, les faits démontrent selon Jean-Hugues Ratenon « l’échec de cette promesse » avec des dépenses injustifiées et des choix douteux sans consultation adéquate du conseil communautaire.

« Depuis que vous êtes en responsabilité, la microrégion Est n’a cessé de faire la Une des journaux »

Le député critique également la justification du président selon laquelle sa « seule erreur est d’avoir fait confiance ». Il souligne que c’est le président lui-même qui avait milité pour la nomination du PDG de la SEM et qui avait promis de veiller à l’utilisation judicieuse des fonds publics. Face à l’échec de ces engagements, Jean-Hugues Ratenon appelle à la démission du président de la CIREST et de la SPL Estival « pour des raisons éthiques et de transparence ». Le parlementaire souligne par ailleurs à Patrice Selly que les contribuables « n’ont pas à payer » la gestion « calamiteuse » de la SPL après l’enveloppe de 330.000 euros votée à la SPL la semaine dernière en conseil communautaire.

« Depuis que vous êtes en responsabilité, la microrégion Est n’a cessé de faire la Une des journaux, et cela souvent pour des raisons loin d’être gratifiantes et élogieuses. Il est impératif de restaurer la confiance des citoyens dans nos institutions. L’Est mérite mieux et doit changer de gouvernance », conclut Jean-Hugues Ratenon.