Cilaos : Les travaux d’aménagement du chemin Antoine Gonthier stoppés par un conflit familial

“Une personne qui bloque cinq familles”. L'incompréhension est totale pour les habitants du chemin Antoine Gonthier à Cilaos. Alors que les travaux d'enrobé et de réseau d'eau ont commencé, tout a été stoppé par un conflit entre frères et sœurs. Au milieu, Marie-Jeanne, la maman, vit une situation déchirante.

Un bel enrobé, des murets en pierre…La famille Gonthier attendait avec impatience que les travaux d’aménagement de voirie du chemin Antoine Gonthier, financés dans le cadre du Pacte de Solidarité de 2018 entre le Département et la commune, arrivent jusqu’à chez eux. Mais dans la petite impasse, les travaux menés en régie communale, pourtant commencés, ont été arrêtés alors qu’il ne restait plus qu’à poser l’enrobé. La mise en service des nouveaux compteurs d’eau a, elle aussi, été gelée.

“L’opération a été stoppée en raison d’un conflit familial », confirme le nouveau directeur des services techniques de la mairie. “L’un des deux titulaires de la servitude n’est pas d’accord et l’a fait savoir. Dans ce contexte tendu et malgré nos tentatives de résolution de la situation, sans maitrise du foncier, nous ne pouvons achever les travaux”, déplore-t-il. Les forces de l’ordre sont déjà intervenues, le maitre d’œuvre ne veut plus engager la sécurité de ses agents.

L’impasse a cependant été créée sur la grande parcelle familiale il y a plus de 25 ans par la commune, assure Julien, l’un des fils. La parcelle a été divisée entre chacun des enfants qui, pour la plupart, y ont construit leur maison.

Cette situation est un crève-cœur pour la maman, Marie-Jeanne, âgée de 74 ans. Ce conflit entre ses enfants déchire sa famille. Il l’empêche aussi de bénéficier d’un chemin praticable par tous temps, livre, poignante, la septuagénaire. Que restera-t-il du chemin tenu par des gravats avec les fortes pluies ? L’entrée de sa propriété a toutefois été bétonnée il y a peu par les services de la mairie pour éviter une accumulation de boue.

« La mairie se doit d’être neutre »

“De la poudre aux yeux” pour Julien. « Comment une personne peut-elle bloquer la fin de travaux qui serviront à plusieurs familles », interroge-t-il. Une obstruction des travaux difficile à comprendre d’autant que cette sœur dispose d’une entrée sur la route principale. Le cadet en reste persuadé, sa sœur jouit d’un certain « pouvoir » en étant mariée à un ancien cadre de la mairie.

« Nous n’avons aucun parti pris. Ce n’est pas dans notre intérêt que le conflit s’enlise, nous avons des délais à tenir », assure le directeur des services techniques. Pour motiver la décision de suspendre les travaux, les différents services se sont appuyés sur un acte visé par un notaire établissant au nom des deux enfants la servitude de passage.

À ce document, la famille y oppose un plan de bornage qui place l’impasse en surface communale à l’extérieur des propriétés. « Des conflits familiaux n’ont pas à interférer dans l’aménagement de voirie. La mairie se doit d’être neutre », se désespère Julien. La famille compte faire appel à un médiateur pour tenter de résoudre dans un premier temps ce conflit.