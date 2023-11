Christophe et Évelyne referment derrière eux l’édition 2023 du Grand Raid

Christophe Tricoche et Évelyne Savignan sont les finishers ultimes de la Diagonale des Fous. Après être descendu ensemble le sentier du Colorado, Christophe a retrouvé un peu de jus pour achever la course dans les temps. Évelyne a dû puiser au fond d'elle pour arriver, même si ce fut hors délai. Mais le jeu en a valu la chandelle avec un accueil triomphal.

Il y a ceux qui jouent la victoire finale et ceux qui jouent la victoire de leur vie. Comme l’immense majorité des participants du Grand Raid, Christophe et Évelyne étaient venue avec l’objectif de terminer cette course mythique.

Un peu plus tôt, les Joëlettes étaient arrivées juste avant les deux derniers coureurs. Avec leurs proches et les bénévoles, ils sont restés attendre les derniers pour un moment de joie et de partage pour cette formidable aventure.

Dans la douleur, mais à force de courage, les deux coureurs sont les derniers participants à être arrivés à l’avant-dernier point d’étape au Colorado. Dans la descente, Christophe a su retrouver un regain d’énergie pour se lancer à l’assaut de la ligne d’arrivée, renonçant à une arrivée en duo. Il est parvenu à arriver dans les temps.

De son côté, Évelyne a dû trouver les ressources pour parvenir à terminer la Diagonale des Fous. Au bout de l’effort, la traileuse est parvenue à son objectif, même si le temps imparti a été dépassé. C’est donc sous les applaudissements du public qu’elle est parvenue à réaliser son rêve.