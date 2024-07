Chambre d’agriculture : “Une élection sans la CGPER, c’est comme un rougail sans tomate”

La CGPER de Jean-Michel Moutama a officiellement annoncé ce mercredi sa candidature pour les élections professionnelles de janvier prochain à la Chambre d'Agriculture. Pour “donner une nouvelle dynamique à l'agriculture réunionnaise” et revenir à la tête de l'instance agricole, la CGPER propose “une liste d'ouverture” à l'attention également des militants qui ne se retrouvent plus dans les organisations syndicales adverses.

Il attendait le bon moment et c’est au cœur du marché de gros à Saint-Pierre, mais aussi entre les deux tours des législatives, que le syndicat a annoncé sa candidature pour les prochaines élections de la Chambre d’Agriculture. Le président sortant Frédéric Vienne a déjà annoncé qu’il ne briguera pas un second mandat, la FDSEA et les JA ont opté pour Olivier Fontaine, l’UPNA pour Dominique Clain. “ Une élection sans la CGPER c’est comme un rougail sans tomate”, plaisante le président de l’organisation syndicale.

Jean-Michel Moutama est tête de liste que le syndicat espère “d’ouverture”. Axel Hoarau secrétaire général de la CGPER laisse ainsi “la porte ouverte, il y a toujours possibilité d’un rassemblement”, précise-t-il. L’appel du pied se fait en direction de l’UPNA mais aussi de la FDSEA et des JA. “Un président ne peut pas travailler seul”, ajoute Jean-Michel Moutama qui tient à préciser que s’il est tête de liste, il ne sera pas obligatoirement candidat à la présidence de la Chambre tant qu’elle reste sous étiquette CGPER en cas de victoire bien entendu.

Sur le fond, la CGPER dresse un bilan alarmant de l’agriculture réunionnaise. La production de la filière canne a baissé de 600.000 t en 5 ans. “Les filières animales sont également en baisse avec des producteurs qui arrêtent leur activité”, déplore Jean-Michel Moutama. À cela s’ajoute pour le président du syndicat les objectifs du plan régional de souveraineté alimentaire qui n’ont pas été atteints. “Pourtant, La Réunion bénéficie chaque année de financements importants » : POSEI pour plus de 120 millions d’euros ; FEADER pour plus de 260 millions d’euros ou encore le Département pour plus de 40 millions d’euros.

Des subventions qui doivent être augmentées et davantage territorialisées, propose la CGPER. Ainsi, le POSEI doit être “déconcentré au Conseil Régional pour mieux tenir compte des réalités du territoire, agriculteurs indépendants compris”.

Pour “donner une nouvelle dynamique à l’agriculture réunionnaise”, la Chambre d’agriculture doit aussi évoluer dans le programme de la CGPER. “Notre action repose sur un nouveau contrat d’objectifs”, présente Jean-Michel Moutama qui entend que les salariés qui souhaitent partir le fasse dans de bonnes conditions. Le syndicat mise également sur la formation d’ingénieur agronome dispensée localement pour élever le niveau de compétences des techniciens de la Chambre verte.

Pour mettre son plan en action, le syndicat doit aussi remettre à flot les comptes d’une structure de 170 salariés qui a cumulé 4 millions d’euros de dettes sociales.