Bras-Panon : Le contrat local de santé reconduit

Communiqué de l’ARS :

Gérard CotellonO, directeur général de l’Agence Régionale de Santé (ARS) La Réunion, Jeannick Atchapa, maire de Bras-Panon, et Frédéric Staincq, vice-président du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), ont signé ce 16 avril 2024 le deuxième contrat local de santé (CLS) de la commune afin de mieux répondre aux besoins de santé des habitants de Bras-Panon. Cette reconduction du CLS pour la période 2024-2029 permet de poursuivre la dynamique engagée dans le cadre du 1er CLS (2019-2023) et d’étendre les actions à travers de nouveaux axes stratégiques.

Un levier pour améliorer la santé des Panonnais

Avec plus de 13 500 habitants, la ville de Bras-Panon souhaite renforcer son implication dans le domaine de la santé à travers la structuration d’une politique locale de santé, formalisée dans un contrat local de santé.

Le CLS est un outil permettant de créer un projet de santé adapté au territoire, construit dans une démarche partenariale et une approche globale des déterminants de santé. Il contribue

au déploiement territorial du Projet Régional de Santé (PRS) 2023-2033 La Réunion, feuille de route de la politique régionale de santé, et à sa déclinaison en actions concrètes à l’échelon communal.

Au travers de son deuxième CLS, la commune de Bras-Panon poursuit ainsi son engagement pour la création d’un environnement favorable à la santé, au bien-être et à la qualité de vie de

ses habitants.

Le diagnostic local de santé de Bras-Panon

Le diagnostic local de santé a permis de dégager les enjeux majeurs du territoire en matière de santé et de cadre de vie. Il repose sur des données quantitatives issues du portrait de territoire de la commune de Bras-Panon, réalisé par l’Observatoire Régional de la Santé (ORS).

Les éléments suivants ont été mis en évidence :

Une offre de services satisfaisante :

o Des établissements de soins présents à proximité de la commune au sein de la microrégion Est ;

o Une maison de santé pluriprofessionnelle (MSP) présente sur la commune ;

o Un nombre de patients par professionnel moins important qu’au niveau régional.

En matière d’état de santé :

o Une mortalité prématurée moins importante qu’au niveau régional ;

o Des taux d’inscriptions en affection de longue durée (ALD), toutes causes confondues, supérieurs à ceux de l’île ;

o Un taux d’admissions en ALD pour diabète et une fréquence du diabète gestationnel supérieurs à ceux du territoire régional.

Les orientations stratégiques

Le CLS constitue une feuille de route territoriale pour une période de 5 ans (2024-2029) renouvelable.

Il est structuré autour de 5 axes stratégiques se déclinant en programme d’actions :

Axe n°1 : Renforcer le maillage territorial

• Favoriser la coordination et l’interconnaissance entre acteurs

• Renforcer la visibilité des actions locales en faveur de la santé

Axe n°2 : Promouvoir un cadre de vie favorable à la santé

• Informer et sensibiliser sur la santé environnementale

• Lutter contre les maladies à transmission vectorielle

Axe n°3 : Promouvoir des comportements nutritionnels favorables à la santé

• Renforcer les aptitudes des habitants à une alimentation équilibrée

• Promouvoir la pratique d’une activité physique régulière et adaptée

• Développer et structurer l’offre de sport-santé bien-être

Axe n°4 : Agir pour la santé des jeunes

• Renforcer les actions de promotion et d’éducation pour la santé des jeunes

• Favoriser le développement des compétences psychosociales

• Prévenir et repérer les comportements à risque

Axe n°5 : Favoriser l’autonomie et l’inclusion des personnes vulnérables

• Prévenir et retarder la perte d’autonomie des personnes âgées

• Favoriser l’inclusion sociale des personnes vivant avec un handicap

• Développer l’aide aux aidants