Alors qu’Eleanor approche, les rayons d’eau restent désespérément vides

Alors que la formation d'une tempête à proximité des Mascareignes met les îles en alerte, faire des stocks d'eau relève toujours du défi. Les conséquences de Belal et de Candice se font toujours sentir et la situation pourrait empirer si Eleanor venait à passer pas trop loin de La Réunion.

S’il y a bien un lieu où l’importance de l’eau s’est fait sentir depuis le début de l’année, c’est bien au Tampon et plus particulièrement à la Plaine-des-Cafres. Touchée par le passage de Belal, la commune avait subi un éboulement sur la canalisation des Hirondelles, privant une grande partie des habitants de l’accès à l’eau.

Alors que les travaux de réparation pour la canalisation étaient estimés à une semaine, les intempéries provoquées par le passage du cyclone Candice dans la zone avaient empêché les agents de se rendre sur place pendant plusieurs jours. Au final, certains habitants étaient restés sans eau courante pendant plus de 15 jours et encore plus longtemps avant que l’eau ne soit à nouveau potable.

Les bouteilles peinent à arriver

Comme avant chaque cyclone, les rayons d’eau ont été pris d’assaut avant l’arrivée de Belal. Cependant, la chaîne de production d’Edena n’avait pas pu être relancée après le passage du cyclone et ce n’est que le 30 janvier que l’entreprise annonçait la reprise de l’activité et le réapprovisionnement progressif des magasins.

Pendant ce temps, les nouvelles intempéries générées par le passage de Candice à l’Est de l’île rendaient à nouveau l’eau courante impropre à la consommation, tandis que l’eau se faisait tout aussi rare dans les rayons. Les plus chanceux arrivent après la livraison.

Depuis l’annonce de la formation du système dépressionnaire devenu Eleanor, de nombreux Réunionnais ont voulu être plus prévoyants que pour Belal. Malheureusement, les rayons d’eau demeurent toujours aussi vides et même l’eau gazeuse commence à manquer.