Air Austral va rapatrier une partie des clients d’Air Mauritius bloqués sur l’île sœur

Environ 2.000 Réunionnais, clients d'Air Mauritius, sont bloqués à Maurice depuis plusieurs jours à cause des perturbations liées au passage du cyclone Belal. Air Austral annonce le retour à la normale de son programme de vols et va même pouvoir répondre à l'appel à l'aide d'Air Mauritius et affréter 6 vols additionnels pour rapatrier les Réunionnais qui attendent de quitter l'île sœur.

Communiqué

Au sortir des perturbations causées par le Cyclone tropical BELAL, Air Austral est en mesure d’annoncer le retour à la normale de son programme de vols, effectif à compter de ce vendredi 19 janvier 2024.

Toutes les équipes d’Air Austral ont été mobilisées sans relâche, jour et nuit, pour assurer le réacheminement de l’ensemble des passagers et ce dans les meilleures conditions possibles. Tous les passagers impactés par ces perturbations météorologiques se sont vus proposer une solution de transport.

Ce sont près de 15 000 passagers qui ont ainsi pu reprendre leur voyage vers leur destination :

– 30 vols Réunion-Maurice ou Maurice Réunion ont été programmés les 16 et 17 janvier 2024 permettant le transport de 4200 passagers par tronçon

– 5 vols Réunion-Paris et 5 vols Paris-Réunion ont été effectués pour réacheminés les passagers entre La Réunion et La France Hexagonale depuis la réouverture de l’Aéroport de La Réunion Roland Garros le 16 janvier dernier.

– 7 vols Mayotte-Réunion et 6 vols Réunion-Mayotte ont opéré en 3 jours

– + de 30 vols pour réacheminer de ou vers les autres destinations régionales de la compagnie ces 3 derniers jours

La compagnie tient à exprimer ses plus sincères remerciements à tous ses passagers pour leur compréhension et leur coopération pendant cette période complexe et intense, marquée par les vacances scolaires australes. Air Austral tient également à saluer chaleureusement toutes les équipes, des équipes au sol, aux personnels navigants, qui ont tout mis en œuvre pour assurer le réacheminement en toute sécurité des passagers.

Air Austral vient en aide à Air Mauritius et programme 6 vols additionnels entre La Réunion et l’île Maurice

Ayant aujourd’hui retrouvé une stabilité opérationnelle post-cyclonique et rapatrié l’ensemble de ses passagers impactés par le Cyclone BELAL, Air Austral, en concertation avec La Région Réunion, répond à l’appel à l’aide d’Air Mauritius pour faciliter le réacheminement des passagers actuellement bloqués à l’île Maurice. La compagnie mettra en place

– 5 vols additionnels en A220-300 ce vendredi 19 janvier 2024,

– ainsi qu’un vol supplémentaire en 777-300ER ce dimanche 21 janvier 2024.

Ces vols supplémentaires contribueront à minimiser les désagréments causés par les perturbations liées au cyclone et permettront aux réunionnais disposant d’un titre de transport Air Mauritius de regagner leur destination finale.

INFOS PRATIQUES

Air Austral conseille de suivre les recommandations suivantes avant de se rendre à l’aéroport :

 Vérifier les informations sur les vols opérés disponibles en temps réel sur http://www.air-austral.com/preparer-monvol/suivi-des-vols/modification-de-vols.html ou directement dans la rubrique Ma Réservation.

 Mettre à jour si nécessaire ses coordonnées (téléphonique mobile et/ou adresse e-mail) auprès d’Air Austral ou directement auprès de son agence de voyage. En cas de perturbations sur un vol, chaque passager pourra être averti individuellement. Air Austral dispose d’un service informant directement ses passagers sur leur téléphone portable, Smartphone ou e-mail à partir du moment où les contacts ont bien été indiqués à la compagnie.

 La circulation pouvant se révéler difficile et les accès contraints, Air Austral vous recommande de prendre toutes les précautions nécessaires pour se rendre dans les aéroports  Rester à l’écoute des médias. Des points réguliers d’information seront effectués. www.air-austral.com