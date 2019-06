Tempête "MIGUEL": des rafales de 110km/h et de fortes pluies prévues pour la Bretagne

https://www.meteo974.re/

Bretagne

la tempête "MIGUEL"

3: voici le dernier lien vidéo de mes amis de Météo Bretagne:

https://youtu.be/YEq6wP0BHZE

2019 JUIN 06 21h10 MascareignesUne tempête enen plein mois de Juin.1: la Bretagne où j'ai vécu 27ans reste une terre d'affection pour moi.Mon plus "grand" souvenir tempétueux sur cette terre fantastique futquand les rafales avaient atteint 200km/h à Saint Brieuc où je vivais à l'époque.Une tempête en plein mois de Juin à quelques jours de l'été est une situation probablement rare. Si je peux compter sur ma mémoire je n'ai pas souvenir d'une telle occurrence quand j'y habitais.2: en tous les casremonte du Golfe de Gascogne et va toucher directement la Bretagne à partir de Vendredi matin.Des rafales de 110km/h et de fortes pluies(qui n'ont cependant rien à voir avec les pluies tropicales) sont prévues.4: on refera un point demain matin.5: tout cela me rend nostalgique. Même si je ne quitterai plusune partie de moi est restée à tout jamais dans le Morbihan et du côté de Pornic en (Loire Atlantique) que j'aime tant.KENAVOCheers,Patrick Hoareau.