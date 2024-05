Un vent toujours aussi vigoureux et de l’humidité dans l’Est

Des rafales de 60 km/h sont attendues sur le littoral alors que l'Est et le Sud-est se réveillent avec quelques pluies.

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Les conditions météorologiques s’annoncent contrastées. Les régions Nord, Ouest et Sud démarrent la journée sous le soleil, puis voient des nuages occuper principalement les Hauts au fils des heures, sans activité précipitante significative. A l’inverse, l’impression est moins favorable sur l’Est et le Sud-Est. Un air plus humide amène en effet de nombreux nuages de Salazie et Saint-André, jusqu’à la Plaine des Palmistes et au Sud Sauvage. Des averses arrivent du Sud en début de journée et se manifestent surtout sur les flancs du Volcan. Les cumuls d’eau restent toutefois modestes. Ces précipitations s’estompent l’après-midi et laissent place à des éclaircies.

L’alizé de Sud-Est souffle en rafales de 60 km/h sur le littoral et les premières pentes du Nord, de l’Est et du Sud Sauvage, ainsi que sur les crêtes et pitons exposés, et 70 km/h voire un peu plus vers Saint-Pierre ou la Pointe au Sel.

Les températures maximales sont tout juste de saison, et même inférieures de 2 à 3 degrés aux valeurs habituelles sous les nuages orientaux : 24°C à Sainte-Rose, 28°C au Port par exemple. La mer est forte, croisée sur le Sud, mais peu agitée à agitée sur le Nord-Ouest. La houle de Sud-Sud-Ouest s’amortit. A l’inverse, la houle d’alizé s’amplifie vers 2 mètres le soir.