Un beau soleil et du vent

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Bis repetita avec la persistance d’un temps sec et très lumineux sous l’influence d’un alizé de Sud-Est bien établi.

Cela garantit des conditions météorologiques clémentes, très ensoleillées le matin puis à peine plus nuageuses l’après-midi, principalement sur les pentes et les remparts, et sans précipitations significatives.

L’alizé campe sur ses positions, amenant des rafales côtières voisines de 50 à 60 km/h de Sainte-Rose au Chef-Lieu ainsi que sur les plages l’après-midi. Sur le secteur de Saint-Pierre, ces rafales peuvent approcher 70 km/h. La baie de Saint-Paul comme celle de la Possession échappent à ce vent turbulent et restent soumises aux brises.

Les températures maximales affichent des valeurs de saison, stationnaires ou en légère hausse par rapport à la veille. Elles varient donc entre 26 et 30°C près de l’océan, 23 à 25°C dans les Cirques, 17 à 19°C au Piton-Maïdo et au Pas de Bellecombe-Jacob.

Enfin, la mer devient forte et croisée du large de la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, en passant par Saint-Pierre, au vent et au déferlement d’une longue houle de Sud-Sud-Ouest s’amplifiant pour atteindre 2 mètres à 2 mètres 50 la nuit prochaine.