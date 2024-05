Encore du vent et un beau soleil

Le bulletin du jour de Météo France Réunion :

Au lever du jour le soleil domine largement sur une majorité du territoire. Seuls quelques nuages intéressent les pentes Est du Volcan, ou encore la Plaine des Palmistes, sans conséquence.

A la mi-journée, des nuages tentent de se développer sur les premières pentes de préférence au Nord et au Nord-Est. Ils sont cependant rapidement freiner dans leur velléité, et c’est l’impression de beau temps qui persiste. Les plus hauts sommets profitent d’un beau ciel bleu.

L’alizé, bien qu’en baisse demeure malgré tout vigoureux. En cours de journée il atteint en rafales les 55 à 65 km/h de Saint-Joseph à l’Étang-Salé, en passant par Saint-Pierre, et les 50 à 55 km/h entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis.

Le mercure reste globalement stable, mais gagne souvent 3 à 4 degrés au meilleur de la journée dans les zones bénéficiant d’un ensoleillement plus important que la veille, par exemple au Pas-de-Bellecombe-Jacob.

La mer est agitée, et même peu agitée en baies de la Possession et de Saint-Paul. Une houle d’alizé comprise entre 1 mètre 50 et 2 mètres déferle sur les côtes Est et Sud-Est.