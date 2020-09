Opération de dératisation par drone, une première à La Réunion

C'est une première à La Réunion. Une opération de dératisation par drone a été menée par la SEOR, en collaboration avec l’entreprise Drone Tech, du 31 août au 4 septembre dernier dans les Hauts de la Possession. Objectif : protéger le tuit-tuit, en danger critique d'extinction.



Cela fait 20 ans que l’association mène des campagnes de lutte contre le rat afin de "limiter le risque de prédation sur les nichées", ce qui a permis à cette population d'oiseaux d'augmenter, note la société d'études ornithologiques. Mais certaines zones restent trop difficiles d’accès pour l’Homme. C'est là qu'intervient la nouvelle technologie, dans le cadre d'un projet baptisé LIFE BIODIV’OM.



Le nombre de poussins sera scruté à la loupe



La société 2Tech a développé un modèle de drone innovant capable de porter une charge de raticide de 5kg. "La largueur de raticide ainsi que le drone sont de conception réunionnaise et aucun autre largueur de ce type (capable de larguer du raticide sous format de tablette) n’existe sur le marché", est-il souligné, le modèle ayant été mis au point spécifiquement pour l'opération.



Après une préparation minutieuse auprès des organismes réglementaires (aviation civile, PGHM…) et des gestionnaires partenaires du projet (ONF et Parc National de la Réunion), cette première mission a été menée sur 135 hectares, dans la forêt de la Roche Ecrite.



"Au cours de la prochaine saison de reproduction, un suivi particulier sera réalisé pour estimer le nombre de poussins de tuit-tuit qui s’envoleront de ce secteur", annonce la SEOR. Secteur sur lequel aucun poussin n’a pour l'instant été observé malgré la présence de 6 couples de tuit-tuit.