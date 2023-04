A la Une . Météo à La Réunion : Il fait très chaud pour un mois d'avril

Météo France fait le point sur les températures élevées à La Réunion depuis le début du mois d'avril. Elles sont régulièrement au-dessus des normales saisonnières. Il a notamment fait plus de 35°C au Port ce lundi. Par La rédaction - Publié le Lundi 17 Avril 2023 à 18:39

L'été austral est terminé mais les températures sont toujours élevées à La Réunion. Il a notamment fait très chaud au Port ce lundi. Le mercure a atteint les 35,2°C. C'est 4 degrés au-dessus de la normale saisonnière et la deuxième température la plus élevée observée pour un mois d'avril dans le secteur.



Météo France explique que de manière générale, les températures sont au-dessus des normales depuis le début de ce mois d'avril, notamment en journée.



Cette chaleur estivale qui se maintient est liée par une "température de la surface océanique plus élevée que d'habitude".



