[Météo France/JTWC] GABEKILE s'est rapidement intensifié en cyclone tropical loin des terres

➡️ a mis à jour la carte de prévisions de trajectoire et d'intensité concernant(16S). A 04heures ce dimanche le CMRS estime l'intensité du système au stade de cyclone tropical avec des rafales maximales près du centre en mer flashant à 185km/h.était positionné à 2000km à l'Est Nord-Est de la Réunion ou encore à 1200km à l'Est Nord-Est de Rodrigues.Le cyclone se déplaçait vers le Sud Sud-Est à la vitesse de 13km/h.➡️ Le Joint Typhoon Warning Center/Hawaii rejoint le CMRS dans l'analyse de l'intensité à 4 heures ce matin avec le stade de cyclone tropical ( 75 noeuds) soit un système classé en catégorie 1 US ( l'intensité maximale étant la 5).➡️s'est donc rapidement intensifié en cours de nuit. Le météore a affiché sa meilleure présentation satellite au milieu de la nuit avec un oeil bien distinct. Depuis le début du suivi de ce météore je vous précisais que plusieurs modèles que je juge fiables avaient été agressifs quant à l'intensité future de la tempête.Assez rapidement toutefois ils s'étaient ravisés appréhendant peut-être avec difficulté la structure très compacte du cyclone.Les modèles n'ont de cesse de progresser et de pouvoir initialiser avec succès des formations cycloniques de nombreux jours à l'avance. Mais même aujourd'hui rien ne remplace l'analyse humaine.➡️ Au cours des prochaines 24 heuresdevrait rencontrer des conditions devenant défavorables tout en adoptant temporairement une nouvelle trajectoire.Ce système n'est pas une menace pour les Mascareignes.➡️