A la Une . Masques chirurgicaux : La Réunion privée de livraisons ? En plafonnant le prix de vente des masques chirurgicaux à 0.95 € TTC, le gouvernement a oublié les spécificités ultramarines qui nécessitent plus de trajets et donc plus de coût pour les marchandises. La loi interdisant de vendre à perte, les masques ne pourront être vendus dans l’île si rien ne change.





Entre le gouvernement et les DOM-TOM, tout semble fonctionner à l’envers. Après avoir inversé la carte des territoires ultramarins il y a quelques jours, c’est à présent la logique qui semble toute retournée.



En plafonnant le prix des masques chirurgicaux à 0.95€ TTC sur tout le territoire, le gouvernement avait sûrement de bonnes intentions. Malheureusement, les spécificités outremer ont encore échappé aux dirigeants du pays.



Les importateurs réunionnais de ces masques les font transiter obligatoirement par la métropole puisqu’il n’y a plus de lignes directes entre la Chine et la Réunion. Les frais d’approche ont explosé, comme le fret Paris Réunion. Conséquence, le coût de revient une fois dans l’île s’élève à 0.90 € TTC pour les grossistes. Ceux-ci doivent ensuite les distribuer aux revendeurs pour qu’ils arrivent enfin à la vente au public autour actuellement des 1.10€ TTC.



Cette interdiction de vendre au-dessus de 0.95€ TTC a marqué un arrêt brutal des exportations selon un professionnel du secteur. Les importateurs préférant les vendre en métropole plutôt qu’à perte dans l’île. Un coup dur à l’approche du 11 mai. Selon certains importateurs, il n’y aura donc plus de masques chirurgicaux avant l’arrivée des premiers containers maritimes fin mai ou mi-juin.



La balle est donc dans le camp de l’État. Nicolas Payet Lu 1489 fois