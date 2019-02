À l’occasion de la Journée internationale de la femme, France Ô propose une programmation spéciale à partir du 4 mars, avec un documentaire inédit sur une affaire oubliée de La Réunion et diffusé le 7 mars, en soirée.



Intitulé "Les 30 Courageuses de La Réunion, une affaire oubliée", le film réalisé par Jarmila Buzkova revient sur les milliers d’avortements et de stérilisations pratiquées à La Réunion dans les années 1960, parfois sans le consentement des femmes concernées.



"Un demi-siècle après les faits, ce film mène une enquête sur la politique antinataliste pratiquée à l’époque par l’État sur l’île de La Réunion. Alors qu’en métropole avorter est passible de prison, à La Réunion des avortements se pratiquent à la chaîne, souvent suivis de stérilisation sans consentement. Trente victimes, femmes de milieu modeste, ont eu le courage de porter plainte contre ces hommes puissants", détaille la production du documentaire.



À travers une grande enquête, ce film de 70 minutes raconte "comment des faits aussi graves ont pu se produire sans provoquer un réel scandale au niveau national, comment on s’est empressé de classer cette affaire, comment on ne s’est jamais préoccupé de ce qui est arrivé à certaines femmes mutilées dont les vies ont été changées à jamais".