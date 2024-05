Entre fierté et inquiétude, les Réunionnais divisés sur l’Europe

Dans un sondage Ifop réalisé pour le quotidien Ouest-France, les Réunionnais interrogés semblent partagés entre plusieurs sentiments à propos de l’Union européenne. Pourtant, l’île apparait comme l’une des régions de France où la confiance envers les institutions européennes pour développer le territoire est la plus forte.

Il reste encore un petit mois avant les élections européennes, et malgré les déplacements de plusieurs têtes de liste, on peut dire que le scrutin ne passionne pas les foules. Avec un taux d’abstention record de 79,64% en 2014 et 69,34% en 2019, les Réunionnais ne s’étaient pas déplacés en masse pour élire leurs députés à Strasbourg.

Néanmoins, une étude réalisée par l’institut Ifop pour Ouest-France souligne que l’attitude envers l’UE à La Réunion est bien plus favorable que dans l’Hexagone. Des résultats tout de même à relativiser au vu du nombre faible de personnes interrogées sur l’île, deux cents.

Pour 62% des interrogés, l’UE est bénéfique pour les Outre-mer

D’abord, l’étude souligne que comme dans l’Hexagone, c’est l’inquiétude qui domine chez les interrogés quand on leur demande quel est le sentiment qu’ils ressentent à propos de l’Europe. Près de 44% des Réunionnais partagent cette opinion, contre 46% en France. Pourtant, les Réunionnais interrogés laissent ainsi entrevoir un sentiment plus favorable sur l’identité européenne, car près de 70% des interrogés se disent “fiers” d’être citoyen européen, contre 59% dans l’Hexagone.

Concernant l’apport de l’Europe en Outre-mer, les Réunionnais sont visiblement plus conscients des réalisations de l’Union européenne pour l’île, puisqu’ils sont 62% à dire que sa création a été bénéfique pour les ultramarins, contre 41% au niveau national. Enfin, à la question : “à quel échelon territorial faites-vous le plus confiance pour répondre aux défis de l’avenir”, La Réunion est la région de France qui place l’Europe en tête, avec 33% des réponses. Pour le reste de l’Hexagone, les Français font d’abord confiance aux Régions, l’Europe arrivant en dernière position.