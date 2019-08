Lancement des jardins partagés au Coeur de Ville de La Possession

Le lancement ce mercredi 28 août des jardins partagés de Cœur de Ville, situés entre les résidences des Treilles et Lataniers Bleus à La Possession, signe la dernière étape de la phase une du projet Cœur de Ville. Ces jardins partagés, d'une superficie de 664m2 pour le moment, font partie des premiers de la ZAC. Environ 10 000m2 y seront dédiés au fur et à mesure de l’avancement de l’opération.



Arborés d’arbres fruitiers, ces espaces valorisés permettent aux habitants d’essaimer leurs propres graines, d’échanger leurs connaissances et de récolter des fruits et légumes tout au long de l’année, tout en favorisant les échanges entre voisins.



Le jardin partagé, "réel outil d’appropriation de l’espace public" pour la mairie, est le résultat d’une volonté d’aménagement durable de cette dernière, "toujours plus à l’écoute des citoyens dans une démarche de développement durable et de démocratie participative".



Ainsi, les jardiniers seront co-constructeurs de l’organisation de leur jardin, découpage, charte d’utilisation... Ces choix seront opérés en concertation avec les jardiniers. Pour la municipalité, ces jardins partagés vont créer une cohésion parmi les locataires, mais aussi de retrouver "le sens des actions collectives" ainsi qu'un "lien à la terre" tout en valorisant les espaces du Coeur de ville.



Contribuer à l'amélioration de la qualité de vie des locataires



Grâce à des relations de voisinage privilégiées, ces espaces synonymes de partage et de proximité sont pensés et adaptés avec une accessibilité aux personnes porteuses de handicaps ou seniors avec des jardinières agencées en hauteur.



À terme, un règlement du jardin, rédigé en concertation avec l’ensemble des résidents, partenaires et associations, sera distribué à chaque jardinier et sera également disponible via une plate-forme internet et l’application "Mon j@rdin" qui seront développées à moyen terme. La plateforme permettra par ailleurs de développer tout un panel d’activités autour de la culture et des jardins : partage de graines, organisation de conférences ou encore des ateliers de jardinage et de permaculture.



L'association An Grén Koulér partenaire de l'animation des jardins partagés de Coeur de Ville



L’association An Grén Koulér qui existe depuis plus de 10 ans et qui s’inscrit dans la lutte contre l’exclusion sociale et culturelle est aujourd’hui à l’initiative de la création de plus de 18 jardins partagés sur le territoire de l’Ouest. L’association se veut avant tout être un espace de vie sociale. Ses casquettes sont multiples : animations de quartier, ateliers d’insertions autour du bio, sensibilisation à l’environnement...



Dans une démarche co-constructive, ateliers et réunions seront mis en place tout au long de l’année à travers une action de responsabilisation des acteurs du jardin. "Nous souhaitons développer au travers de ces jardins de Cœur de Ville une réelle approche sociale et créer une dynamique de l’animation de quartier en lien avec le jardin, les habitants et l’environnement", explique Christian Coze, un des représentants de l'association.