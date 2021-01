Jean-Régis Ramsamy primé par le gouvernement indien

À lire également:

À travers ce prix, l'équivalent d'une légion d'honneur indienne et remis tous les deux ans aux personnes issues de la diaspora, le gouvernement indien souhaitait en effet "confirmer son attachement aux associations culturelles de La Réunion que notre consulat indien aide dans leurs promotions", explique Jean-Régis Ramsamy, qui voit également dans la remise de ce PBDSA "le couronnement du travail de plusieurs associations indiennes locales".L'historien a été particulièrement touché par cet honneur lors de la cérémonie s'est déroulée dimanche en visio-conférence : "J'ai eu une pensée pour nos arrière-grands-parents, Hommes et Femmes qui ont traversé l'océan de l'Inde à La Réunion à la fin du 19ème siècle pour façonner cette terre, avec beaucoup d'autres et sur laquelle nous avons la chance de vivre confortablement", a-t-il déclaré.Connu pour ses travaux sur la généalogie des engagés et leurs patronymes (un livre sera même écrit en 2006, "La galaxie des noms malbar"), Jean-Régis Ramsamy oeuvre également en tant que consultant auprès des personnes issues de la diaspora pour faciliter leurs démarches pour l'obtention de la très convoitée carte OCI (Overseas Citizen of India), un visa à vie avec entrées multiples qui permet à ses détenteurs de se rendre en Inde sans aucune limitation."En nous distinguant, le gouvernement indien salue également les années d'efforts de beaucoup pour travailler sans relâche pour tisser des liens vigoureux entre le pays de nos ancêtres et l'île du vivre ensemble", poursuit l'historien, qui devient par ailleurs le troisième Réunionnais issu de la diaspora indienne à recevoir ce titre prestigieux, après Jean-Paul Virapoullé (2006) et Gilbert Canabady (2013).