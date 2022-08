La grande Une En Islande, Alain Bertil profite du spectacle de la lave accessible à tous

Le passionné de volcanisme a eu la chance d’assister à l’entrée en éruption du Fagradasfjall lors de son séjour en Islande. Le 3 août dernier peu avant 13H, Alain Bertil a bien évidemment reconnu les premiers signes du réveil du volcan. Un spectacle accessible à tous. Par PB - Publié le Vendredi 12 Août 2022 à 11:21

Une odeur de souffre, une lueur rouge puis des fontaines de lave jaillissant d’une faille… Plus d’un an après l’éruption du Fagradasfjall à 40 km de Reykjavik, une fissure s’est ouverte sous les yeux d’Alain Bertil. Pour le Réunionnais fin connaisseur des volcans, la surprise ne fut pas totale. "Depuis quelques jours, ça bougeait beaucoup dans la zone en termes de séismes volcanologiques et tectoniques donc je suis allé sur site avec d’abord l’intention de voir les coulées de la précédente éruption et dans l’espoir d’en voir une nouvelle".





Le passionné de volcan était pratiquement seul sur le sentier quand l’éruption a débuté. Une chance qu’il mesure d’autant que l’Islande, riche en phénomènes géologiques, connaît différents types d’éruption : explosif à l’image de l'Eyjafjallajökull ou effusif, "celles auxquelles on assiste à La Réunion", rappelle le sudiste.



Mais, comparé aux éruptions du Piton de la Fournaise, celle en cours du Fagradasfjall se produit à travers une faille qui dure plus longtemps. "La formation d’un ou deux cratères se fait plus lentement en raison du type de lave très fluide", explique Alain Bertil.





Projet de jumelage



Contrairement à La Réunion, les admirateurs du volcan peuvent s’approcher de près, note-t-il également. "Les autorités mettent les moyens nécessaires de sécurité et ferment l’accès au site dès que les conditions notamment météorologiques sont défavorables", a-t-il constaté. Après avoir pris quelques clichés du début de l’éruption, Alain Bertil est retourné sur le parking et a pu voir les autorités s’organiser.



"Malgré tout le dispositif, il y a des incidents mais qui relèvent plus de la responsabilité individuelle. C’est donc très différent de ce qui se passe à La Réunion où l’on ne cherche pas à analyser et où l’accès à l’enclos est fermé systématiquement à chaque éruption. On prive les Réunionnais et les touristes du spectacle, relégués à y assister de loin, créant une grande frustration. Les autorités françaises sont de mauvaise volonté. Nous pouvons réfléchir à mettre en place un dispositif", plaide-t-il.





Alain Bertil a vu également les télévisions locales débarquer très rapidement et s’empresser de l’interviewer. "Pour eux, c’est une histoire de plus à raconter. Ils connaissent un peu La Réunion par rapport au volcan". Ce n’est pas la première fois que le Réunionnais se rend en terre de glace et de feu. En tant que chargé de mission pour la mairie de Sainte-Rose, il travaille à un jumelage avec la ville et à la venue en septembre prochain, à l’occasion des " Jours de feu" aux Pays des Laves, à la venue d’un professeur volcanologue de l’Université de Reykjavik.



Avant de rentrer à La Réunion, Alain Bertil compte bien profiter au maximum du spectacle islandais.